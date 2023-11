Márquez, ante el fichaje de Marini: "Honda sabrá la estrategia que tiene"

Marc Márquez está contando los días para acabar la temporada y subirse, el martes 28 de noviembre a la Ducati del equipo Gresini, un modelo 2023 con el que este domingo la marca italiana ha copado tres de los cuatro primeros puestos en la meta, un cambio que muchos pronostican que propiciarán al ocho veces campeón del mundo a volver a estar en la lucha por las victorias y, también, el título mundial.

"No lo sé ni yo, no voy a hablar antes del test de Valencia, vengo de hacer 13º en una carrera, a 27 segundos del ganador, no puedo pretender llegar y besar el santo", bajo el tono Márquez.

"Tengo que ir con la mentalidad de llegar y trabajar, trabajar el estilo de pilotaje y conmigo mismo para sacar el máximo potencial de la moto. Y eso se hace estando centrado en tu box, pero sin antes probar la moto y dar vueltas no puedo hablar", añadió.

"Está claro que todos van rápido con esta moto, se ha visto con Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, con mi hermano Alex (Márquez), que ha hecho el mejor fin de semana suyo de MotoGP de largo, muy constante. Hoy le ha salido Bastianini, pero ha sabido aguantar el segundo. Se lo dije ayer, has ganado la sprint race pero mañana te toca hacer podio, no has hecho podio en seco luchando de tu a tu, si haces podio es un éxito, una base para el año que viene, le dije", desveló el de Honda.

Este mismo domingo se supo que el sustituto de Marc en el equipo oficial Repsol será, nada más y nada menos, que el hermano de Valentino Rossi, Luca Marini.

"Es un piloto joven, con experiencia en una Ducati que ahora mismo, por resultados, parece ser la mejor moto de la parrilla, y lo veo bien. Veremos, está claro que sonaba más Fabio Di Giannantonio, pero Honda sabrá la estrategia que tiene", valoró Marc.

Sueno un poco irónico que el sustituto de Marc vaya a ser el hermano de Valentino.

"Hay que saber diferenciar las cosas, con Luca Marini siempre he tenido un trato muy respetuoso, muy cordial, nos hemos llevado bien, hemos hablado, hay que saber diferenciar cosas. En el pasado con mi hermano no fueron así, pero ahora sí", dejó en el aire.

"Quiero decir que hay que sabe diferenciar cosas, mi rivalidad con Valentino en el pasado no es ningún secreto, pero la pregunta era sobre si era extraño que Marini tome mi sitio. Si un piloto va rápido y se lo merece, da igual que nombre y apellido tenga, por eso decía como mi hermano, que ganando el Mundial de Moto3 y Moto2 merecía subir a MotoGP sin tener nada que ver su apellido. Cada uno tiene su estilo, su carácter, su forma de ser y eso hay que diferenciarlo", zanjó el chico de Cervera.