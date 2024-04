Márquez: "Pecco ha demostrado tener la confianza del campeón"

Es una frase hecha, pero Marc Márquez ha vuelto o eso se desprende del fin de semana que ha completado en Jerez, donde el sábado se cayó liderando la sprint y acabó sexto al final, y este domingo ha luchado a brazo partido con el bicampeón Pecco Bagnaia hasta el final, en una lucha que finalmente se ha llevado el italiano pero en la que Marc ha demostrado que esta en forma y que no se le puede descartar para nada.

"Siempre busco la perfección, y el único pero han sido esas cinco primeras vueltas, en las que iba un poco rígido después de llegar dos caídas, en Austin y Portugal. Me costó bastante adelantar, y al llegar a Pecco le quise adelantar inmediatamente, pero él se defendió muy bien", dijo señalando las marcas de la rueda delantera de la Ducati del italiano en su mono.

"De no haber caído ayer, otro gallo habría cantado", añadió.

"En Jerez no he hecho mis mejores carreras, pero me pude adaptar. Estoy contento por cómo fue el fin de semana en general. Poco a poco somos más competitivos cada vez".

La batalla con Bagnia fue épica.

"Pecco se defiende bien, es un gran frenador. Y cuando le quieres adelantar, o clavas la frenada o te la devuelve siempre".

Pese a las caídas de Portugal y Austin, el error este domingo de Jorge Martín, que se fue al suelo, iguala un poco las cosas.

"El arranque del Mundial no ha sido el mejor. A falta de dos vueltas, no he tirado la toalla, sino que él iba muy rápido. Pecco ha demostrado tener la confianza del campeón. Con la caída de Jorge las cosas ahora están más igualadas", dijo.

Hasta dos veces adelantó Marc a Pecco, pero sin consolidar.

"Ha sido una lucha cerrada, como en los viejos tiempos. Esto es bueno, son carreras. Intenté cerrar la puerta, él estaba dentro y esto es algo que pasa en las carreras".

Luego se le escapó definitivamente.

"En la última vuelta fue superbueno, apretó, hizo la vuelta rápida de la carrera al final. Luego intenté seguirle pero él tenía un poco más", admitió.

"Pero estoy muy contento por este primer podio. Como ves, no importa lo que haya pasado en el pasado, sólo lucho hasta el final", dijo en referencia a su lesión aquí, en Jerez, en julio de 2020 que parece haber pasado ya a la historia definitivamente.