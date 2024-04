Martín: "Hemos cometido un error, pero no me he sentido presionado por Bagnaia"

Tras ganar la sprint del sábado, en la que Pecco Bagnaia, su gran rival para el campeonato, no puntuó por una caída, Jorge Martín hizo una gran salida este domingo en Jerez, poniéndose primero y liderando los primeros giros de la carrera, hasta que el italiano se le puso detrás y empezó a presionarle, lo que llevó al español a caerse a 15 vueltas del final, propiciando la victoria de Pecco y el segundo puesto de Marc Márquez, que se incorpora a la lucha por el campeonato.

"Está claro que he cometido un error, porque me he caído, pero el tema es qué he hecho diferente de una vuelta a otra y no hemos visto nada en los datos, y menos en ese momento de la curva en el que la moto estaba bastante recta, es algo que no acostumbra a suceder con la Ducati, pero bueno habrá que estudiarlo. Está claro que hay que analizarlo bien para no volver a cometer ese error en el futuro", explicó Jorge Martín al final del día.

Lo peor para Martín, al margen de la victoria de Bagnaia, es que se fue al suelo liderando, lo que hubiera significado ampliar al ventaja en la general.

"Ha sido una pena, porque hoy me encontraba mejor que ayer en la sprint comparado con mis rivales. He hecho una gran salida, las primeras vueltas han sido buenas, pero hemos caído y hay que aprender de los errores", insistió.

Lo que no admitió Martín es que este error le vaya a perjudicar en el futuro.

"Frustrado no estoy, creo que estamos haciendo un gran trabajo, teníamos un ritmo constante de 37.9/38.0 y mi intención no era incrementarlo, sino mantenerlo, y delante de Pecco quizá hubiera podido hacer una diferencia. Pero está claro que hemos hecho un fallo porque hemos ido al suelo".

"El objetivo era acabar en el podio, no me sentía presionado por Pecco, pero espero que no nos afecte todo esto en Le Mans y espero poder hacer una buena carrera en Francia dentro de dos semanas, no voy a pensar en esto".

Martín se va de vacío este domingo, pero sigue liderando el Mundial on 17 puntos sobre Bagnaia.

"Es un fin de semana muy positivo, el año pasado no pude pasar del cuarto puesto en este circuito, no teníamos más, fue mi tope, y esta vez ganamos la sprint y hoy íbamos primeros y podía haber ganado. Hemos dado un paso adelante del año pasado y creo que me estoy consolidando más como piloto. Me encuentro en muy buena forma de cara a las siguientes carreras queda muchísimo", valoró.

"Ahora solo quiero 'irme' de este día y centrarme en el test de mañana que será importante. Queda mucho y hay muy buenos rivales", zanjó.