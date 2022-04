Espargaró: "El Mundial debe aumentar el nivel de los ingenieros de IRTA"

Cargar el reproductor de audio

Tras varios meses de disputas en el seno de la Asociación de Constructores (MSMA), la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) anunció, hace menos de dos semanas, la decisión tomada en una de las últimas reuniones de la Comisión de Grandes Premios, que llevará a la prohibición del dispositivo de altura delantero a partir del curso que viene.

Este es el primero de los pasos que se están dando y que probablemente llevarán, ya en 2024, a prohibir la utilización de ese mismo sistema en el tren trasero, para permitir su uso exclusivamente en el momento de la salida.

Como es lógico, Ducati y sus pilotos se enfrentaron durante todo este proceso al resto de constructores, hasta que las partes llegaron a un acuerdo –no hay opción de trasladar un cambio en el reglamento a la Comisión de Grandes Premios si no es por unanimidad, o por una cuestión de seguridad–.

Sin embargo, ese desenlace genera otro debate: ¿Cómo hay que interpretar la prohibición de un elemento que se encuentra absolutamente dentro de los marcos legales de la normativa técnica?

Esta misma pregunta se le trasladó a Aleix Espargaró este jueves, en la previa del Gran Premio de Argentina que, si todo va bien, debería arrancar el sábado, y el piloto de Aprilia fue muy claro en su respuesta, que es lo habitual en él.

"No quiero ser polémico, pero creo que el campeonato debe aumentar el nivel de sus ingenieros. Me refiero a los de IRTA –Asociación de Equipos, quienes se encargan de velar por cumplimiento de las reglas–", declaró Espargaró, antes de desarrollar su respuesta.

"Es imposible que encuentren y contraten a mejores ingenieros que los que hay ya en los equipos; y el ejemplo más claro del dispositivo de altura delantero es Gigi Dall'Igna. Pero sí que tienen que ser más listos e ir por delante", añadió el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona).

Uno puede entender perfectamente el sentido de lo que pide el #41. Otra cosa es que sea algo factible si tenemos en cuenta, como dice él, el nivel de muchos técnicos que, como ocurre con Dall'Igna, son especialistas en buscar las zonas grises de la normativa.

De hecho, incluso el departamento técnico del Mundial de Fórmula 1, que este invierno vivió una gran sacudida en la vertiente aerodinámica de los monoplazas, reconoció hace poco haberse visto sorprendida por el diseño minimalista de los pontones del Mercedes W13.

"Me gusta ver interpretaciones nuevas, pero tengo que decir que no esta no me la esperaba. Estoy impresionado acerca de cómo logran que el aire fluya y enfríe el coche", afirmó Pat Symonds, el director técnico de la F1.