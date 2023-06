Espargaró: "Arriesgué con el neumático blando y ha sido una pesadilla"

El piloto de Aprilia logró, el año pasado en este circuito, el cuarto puesto, a solo 9 segundos del ganador, Fabio Quartararo (Yamaha), y a 7 décimas del podio, que cerró Jack Miller con la Ducati. Sin embargo, un año después, las prestaciones de Aleix Espargaró en la carrera larga del Gran Premio de Alemania han sido nefastas. Terminó 16º, solo por delante del probador y sustituto Jonas Folger, a casi medio minuto del ganador de la carrera, por cierto, su buen amigo Jorge Martín.

Aleix empezó la carrera 9º en parrilla, llegó a colocarse 6º en la primera vuelta, rodó 8º hasta mitad de carrera, se fue al 12º a tres vueltas del final y en último giro pasó del 13º al 17º y penúltimo puesto.

"Ha sido una pesadilla de carrera, no teníamos la velocidad de Ducati y después de los pocos datos que teníamos por la lluvia del viernes y el sábado por la mañana, he decidido usar el neumático blando trasero, creo que junto a las Yamaha. El año pasado es el neumático que ganó, ayer en la sprint no acabó tan destrozado, fui rápido en las últimas vueltas, así que esperaba que se rompiera, pero no tan pronto, ha sido un error escoger ese compuesto, una pesadilla. Creo que hubiera podido terminar noveno o en el top 10, seguro. Pero no más adelante, así que intentamos hacer algo diferente al resto para intentar suplir la carencia de rendimiento que estamos teniendo este año y no ha salido bien".

Para un piloto que el año pasado estuvo luchando por las victoria, ganó en Argentina, y por el título casi hasta la última carrera, verse en esta situación empieza a ser complicado.

"Ocho Ducati entre los nueve primeros, es difícil. Sinceramente, con el neumático medio creo que hubiera podido acabar entre los diez primeros y traer los puntos a casa, me he equivocado, es así, nos hemos equivocado con el equipo, pero igualmente no tenemos la velocidad, es increíble lo rápido que van las Ducati".

"Es que han acabado ocho motos entre los nueve primeros en Sachsenring, que no es Austria, que no es Mugello (circuitos dónde siempre han ido rápido), es increíble. Han hecho un trabajo fenomenal, tienen a pilotos muy rápidos que marcan la diferencia y la clave, para entender un poco el tema, no llegan todas juntas. Jorge Martín y Pecco Bagnaia hoy han volado, hoy ganaban a todos los demás, pero es que las demás Ducati llegan a ocho minutos… es ridículo. Y aún así les da para ganar al resto de fabricantes".

El de Aprilia enumeró las diferencias entre la Ducati y el resto de motos de la parrilla.

"Paran la moto mucho mejor que nosotros y luego son capaces de poner muchísima potencia al suelo sin hacer spinning (patina la rueda), eso lo hacen muy bien. No rompen el neumático como en el pasado, son capaces de optimizar mucho la potencia de su motor. No creo que a nivel de potencia total sean muy superiores al resto, pero sí en la que ponen al suelo es mucho más".

"Me alegro por Martín, tenía velocidad y ahora suma regularidad"

En una carrera que ha sido una pesadilla para Espargaró, sin embargo, ha logrado la victoria Jorge Martín, íntimo amigo de Aleix, que le acogió en su casa de Andorra cuando el madrileño empezaba en el mundial.

"Me alegro mucho por Jorge, yo siempre he creído mucho en él y en su velocidad, como sabéis somos un poco de la misma familia porque estamos los dos con Albert Valera (mismo manager), y me alegro mucho de su victoria, está solo a 15 puntos del liderato".

"Hay veces que Jorge da una impresión equivocada, es un chico muy humilde y la gente puede pensar que es un poco macarra o que está descentrado, pero yo que hace mucho que le conozco puedo decir que de muy joven se vino a Andorra, un lugar donde no hay nada de ocio, sin su familia, sin sus amigos, solo, por un objetivo, y la verdad es que lo está logrando. Es un tío trabajador, humilde, hace la suya y tiene un aura muy especial. Me alegra que haya encontrado esta regularidad, la velocidad todo el mundo sabía que la tenía, pero muchos dudaban de que fuera capaz de encontrar esta regularidad. Así que el campeonato va a ser divertido", pronostica el de Granollers.