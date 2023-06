Márquez explica su baja en Alemania: "No me siento listo para correr"

Marc Márquez no correrá el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Tras vivir su quinta caída del fin de semana en el Warm Up del domingo, en la que sufrió una fractura en un dedo, y a pesar de recibir el visto bueno por parte del equipo médico del campeonato, el ocho veces campeón del mundo tomó la decisión de no participar en la prueba larga de Sachsenring.

Una vez que se confirmó la noticia, el español explicó su decisión en DAZN. El piloto del Repsol Honda explicó que "no se sentía listo" para correr después de todo lo que ha vivido en los dos últimos días, y confirmó que sí estará presente en la última parada del triplete, el Gran Premio de Países Bajos en Assen de la próxima semana.

"Después de cuatro o cinco caídas, sobre todo la de esta mañana, pues no me siento listo para correr, para hacer la carrera. Y he decidido 'calma'... y en Holanda más", dijo al ser preguntado por Izaskun Ruiz sobre si la decisión de no disputar la carrera era suya, o si su equipo había tenido algo que ver.

En otra escueta frase, ya que el de Cervera se marchó posteriormente, profundizó algo más sobre por qué había tomado esa decisión: "No me siento listo. Tengo muchos golpes en el cuerpo, sobre todo en el tobillo, una fractura [en el dedo]... No me siento listo", repitió para cerrar.

Así, Márquez confirmó la información que proporcionó Honda al filo de la 1 de la tarde en un escueto comunicado: "Marc Márquez ha decidido saltarse el Gran Premio de Alemania tras sufrir una caída en la curva 7 durante el Warm Up matutino", decía el mismo.

Márquez cierra de esta manera un más que duro fin de semana, tras irse al suelo el viernes en los Libres 2 tras su accidente con Johann Zarco. Su peores sensaciones las tuvo el sábado, el caerse tanto en la Q1 como en la Q2, en tres ocasiones. Tras ello, el leridano optó por no arriesgar, conformándose con una undécima posición en la tabla, lejos de la cabeza.