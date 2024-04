"Un error humano" provocó que la Aprilia dejara tirado a Viñales en Portimao

El español logró su primera victoria con Aprilia desde que se unió a la marca en 2021 en la carrera al sprint de hace tres semanas en Portugal, y estaba luchando por su primera victoria de gran premio durante toda la carrera. Pero un problema con la caja de cambios que se agravó cuando rodaba segundo le llevó a ralentizar la marcha en la última vuelta, antes de provocar su caída segundos después en la curva 1.

Maverick Viñales dijo este jueves en Austin, donde hoy arranca el GP de las Américas, que el análisis de Aprilia sobre el problema determinó que fue causado "por un error humano", aunque no quiso dar más detalles y dice que no volverá a ocurrir.

"Por supuesto que hablo con el equipo, por supuesto que quería saber lo que pasó, por supuesto que estoy involucrado en todo lo que puedo mejorar para el equipo", dijo el de Aprilia.

"Y básicamente, lo que es muy importante es que, más que ser un problema técnico, fue un problema humano", señaló.

"Así que eso es muy importante. No puedo decir más al respecto. Es una buena señal porque necesitamos creer que la fiabilidad de nuestra moto es buena".

"Por supuesto, es algo que siempre tenemos en mente como un área a mejorar, pero sabemos que tenemos un buen paquete técnico y necesitamos continuar con el impulso".

Mavericks no quiso entrar en muchos más detalles sobre el problema que sufrió en Portimao, pese a la insistencia de los presentes.

"Se trata más bien de algo que nunca ocurre. No debería ocurrir nunca. Pero lo importante es que no es mecánico. Estamos contentos de que no sea un problema técnico. No debería volver a ocurrir", argumentaba.

A pesar de ser habitualmente rápido en el Circuito Internacional del Algarve con la RS-GP, Viñales cree que puede trasladar ese ritmo al Circuito de las Américas, que considera que comparten las mismas características.

"Creo que en todos los circuitos podemos ser rápidos", señaló. "Creo que debemos pensar así. Es cierto que es complicado estar al nivel de Portimao cada fin de semana, pero lo vamos a intentar".

"No veo ninguna diferencia entre Portimao y Austin: subir y bajar [colinas], curvas rápidas, curvas cerradas", señalo el catalán, que pese al triunfo en la sprint de Portimao, no le cuenta como victoria de gran premio, lo que le hubiera convertido en el primer piloto en la era MotoGP en ganar con tres fábricas, después de lograrlo con Suzuki y Yamaha.