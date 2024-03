Viñales: "Desde la sexta vuelta sabía que el cambio se iba a romper"

Maverick Viñales se las prometía felices este domingo en el Gran Premio de Portugal. No en vano, tenía que defender su victoria en la prueba al sprint del sábado, por lo que era uno de los hombres a vigilar en la carrera. Y le estaba yendo bien, hasta que la falta de la fiabilidad de la Aprilia volvió a jugarle una mala pasada.

El piloto de Roses rodó buena parte de la carrera en la segunda posición, cerca de Jorge Martín y controlando la distancia con respecto a Enea Bastianini. Sin embargo, justo comenzando la última vuelta, sufrió una dura caída en la curva 1 a causa de un problema técnico en su RS-GP que le dejó con la miel en los labios.

Al término de la prueba en Portimao, la firma de Noale comentó que todo apuntaba a un problema con el cambio de la moto, algo que confirmó el propio español al bajarse de la misma, ya que lo esperaba incluso desde el primer tercio de la carrera.

"Desde la vuelta 6 ya he tenido un problema al engranar la sexta velocidad, y sabía que el cambio se iba a romper. Le tenía que dar cinco o seis veces a la leva antes de que entrara", empezó diciendo Viñales a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Luego, en la última vuelta, se me ha quedado en punto muerto, y al salir de la curva se ha engranado de golpe la segunda y he salido volando. Saqué la pierna para indicar a los demás que tenía un problema. Comencé a darle a la leva, y de repente entró la segunda".

Afortunadamente, el catalán no sufrió ninguna lesión física y ya piensa en la próxima cita de la temporada, dentro de tres semanas en Austin: "No me he hecho nada grave. Tenemos tres semanas, así que me recuperaré bien para Estados Unidos".

Después, Viñales habló del problema en sí, y volvió a incidir en la necesidad de que Aprilia mejore su fiabilidad: "No me preocupa, pero se ha repetido en los últimos años, y Aleix también lo sufrió. Lo bueno es que está bastante identificado, pero la marca tiene que trabajar en ello para que no vuelva a pasar. Es una llamada de atención para Aprilia, para mejorar la fiabilidad".

Sin embargo, el #12 se va más que contento con el nivel que ha demostrado en Portimao: "Hay que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho este fin de semana. Creo que hemos dado un paso adelante enorme respecto de Qatar".

La caída de Viñales también favoreció el podio de Pedro Acosta, el primero que consigue el murciano en su segunda carrera, en apenas su segundo gran premio. "Pedro tiene mucho talento y hay que darle la enhorabuena. De Pedro no se puede decir nada más, ya lo hace todo él en la pista", valoró Viñales para finalizar.