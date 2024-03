Espargaró explica por qué Viñales estuvo mejor con la Aprilia en Portugal

El Gran Premio de Portugal de MotoGP fue una montaña rusa de emociones para Aprilia. La casa de Noale vivió grandes momentos con Maverick Viñales, especialmente el sábado, cuando se clasificó en la segunda posición de la parrilla de salida para posteriormente ganar la carrera al sprint, su primer triunfo con la firma italiana. Todo parecía predispuesto para que la fiesta continuara el domingo en la prueba larga, pero un problema con el cambio provocó que el de Roses acabara en el suelo en la última vuelta, cuando marchaba en segunda posición.

Así, el #12 fue la referencia de Aprilia frente a Aleix Espargaró. Y es que el piloto de Granollers sufrió más desde los primeros entrenamientos libres, algo que quedó patente en la sesión de clasificación, cuando no pudo pasar a la Q2, 13º. La posición de salida le influyó en las carreras: obligado a remontar, algo cada vez más difícil en la categoría reina, llegó al octavo puesto tanto en la sprint como en la carrera principal.

El #41 quedó con una situación agridulce en Portimao, contento por el fantástico nivel de la Aprilia en la pista lusa, pero decepcionado por no haberle sacado partido a esa circunstancia, como logró hacer en el GP de Qatar que abrió la temporada. Pero, a pesar de todo, Espargaró reconoció el buen papel de Viñales ante los medios al término de la acción en pista: "Maverick ha estado fantástico todo el fin de semana", dijo.

Durante el gran premio, Aleix remarcó cuál había sido la principal diferencia entre su compañero de garaje y él: "Simplemente suelta el freno delantero antes que yo. Eso es lo que yo hacía en Qatar, soltar el freno delantero y ayudar a la moto a acelerar mejor. No estoy frenando [correctamente], no estoy pilotando bien. Y entonces, en cada sesión, siento que llego tarde", explicó el sábado.

"Empiezo una sesión, estoy 18º, y luego en las últimas vueltas [mejoro]... Esta mañana he terminado tercero y he empezado a ir rápido en los dos últimos giros. En la sprint también, he sufrido en la salida y en las tres últimas vueltas tenía un ritmo parecido al de Maverick, prácticamente el mismo, y era más rápido que los cuatro de delante", siguió.

Ya el domingo, Espargaró lamentó su mal comienzo de carrera, ya que por ritmo creía firmemente que podía estar cerca del Top 5: "Terminé la primera vuelta en torno al 20º puesto. Luego empecé a recuperar posiciones. Mi ritmo no era catastrófico. Creo que, en términos de ritmo, mi posición debería haber rondado al menos la de los pilotos oficiales de KTM. Pero de todas formas no fui lo suficientemente rápido durante el fin de semana".

Finalmente, el español comentó lo que le ocurrió a Viñales al final de la carrera larga: "Lo siento mucho por Maverick, por Romano Albesiano [Director Técnico], y por todos en Aprilia, porque estaban haciendo una carrera increíble. La Aprilia fue bien todo el fin de semana, Maverick lo demostró, pero yo no piloté bien. Nunca me sentí bien con el neumático trasero, ni tuve suficiente agarre. Espero que consigamos averiguar cómo mejorar", remachó Espargaró.