Enea Bastianini explica cómo se las ingenió para lograr adelantar y remontar en Sachsenring

Una de las principales quejas que se han hecho siempre sobre Sachsenring es que es prácticamente imposible adelantar con las MotoGP, y más con las actuales. Con su trazado prácticamente sin rectas, y siendo muy estrecho, encontrar el impulso para superar a un rival siempre es muy complicado. Pero en el GP de Alemania del pasado domingo también hubo quien fue capaz de recuperar nada menos que ocho posiciones respecto a la que ocupaba en la parrilla de salida.

Hablamos de Enea Bastianini, que remontó del 17º hasta el noveno lugar final. Es cierto que varios rivales se cayeron delante de él, como por ejemplo Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, pero el piloto de Tech3 también logró realizar algunos adelantamientos en la parte final de la carrera, así que se le preguntó justamente por cuál había sido su secreto.

"Para mí se puede adelantar en Sachsenring, pero es muy, muy difícil. Porque cuando estás en el rebufo aquí, el neumático delantero se sobrecalienta y empiezas a perder el control de todo, y no consigues encontrar el punto justo para adelantar. Pero al final, sí, después de algunas vueltas encontré ese punto y, vuelta a vuelta, tuve cada vez un poco más de 'feeling' con la moto, como en la sprint. Y para mí fue posible hacer las últimas 10 vueltas con un buen ritmo", dijo la 'Bestia'

Luego entró más en detalle, explicando que una de las claves es no pasar demasiado tiempo estudiando al rival que te precede, sino atacar en cuanto se presenta la oportunidad.

"Sé cómo debo comportarme, hay que intentar adelantar muy pronto. Porque si intento estudiar al piloto que va delante de mí, cuando llega el momento de pasarle es demasiado tarde, dado que ya está preparado para moverse, y eso es un problema. Cuando estoy muy cerca del piloto que me precede, pienso directamente en ese momento [de rebasar]. Y al final, en la carrera larga lo he conseguido. A veces sale bien. A veces, sin embargo, no estudiar al rival no es fácil, porque se corre el riesgo de cometer un error".

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Mark Wieland / Getty Images

Esto no quita, sin embargo, que el piloto de Rimini no acabara completamente satisfecho con su fin de semana, ya que en Assen logró estar durante toda la carrera larga enganchado al tren de las Ducati, acabando sexto, mientras que esta vez finalizó muy lejos de las Desmosedici.

"No estoy precisamente satisfecho con este fin de semana porque ha sido muy, muy complicado. Viniendo de una tendencia positiva, también después de una carrera positiva en Assen, aquí hay muy pocas cosas que salvar. Pero ,en cualquier caso, hemos empujado al máximo y con este noveno puesto hemos salvado el Top 10. Está bien así".

El #23 contó que, de hecho, tuvo que lidiar con un problema bastante serio de subviraje, que se sumó a la habitual inestabilidad de la RC16: "En esta pista hubo un poco de inestabilidad, pero ese no fue el problema, fue el subviraje. En las curvas cinco, seis y siete, quieres girar, pero el tren delantero no quiere saber nada. Esto es un problema, también porque no podemos girar con el tren trasero, porque si no después de cinco vueltas estás acabado [por desgaste de neumáticos]".

Y esto es lo que convierte a la KTM en una moto especialmente exigente desde el punto de vista físico, según su punto de vista: "Sí, la nuestra es muy dura, eso es seguro. He trabajado mucho durante el invierno y lo haré también durante el verano para estar preparado. Brad Binder y Pedro Acosta ya han tenido problemas en los brazos; yo de momento estoy bien, pero no tenemos estabilidad y por tanto no es fácil gestionar todas las carreras. Pero por mi parte estoy bien, y ese no es mi límite", cerró.