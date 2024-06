Bastianini correrá con una KTM la temporada que viene en MotoGP

El grupo Pierer Mobility, que gestiona tanto la formación considerada oficial, la de las motos naranjas, como también la que es consecuencia de su alianza con Tech3, esto es, Gas Gas, cambiará de estrategia con la intención de atraer a pilotos ya consagrados, como es el caso de Enea Bastianini.

De hecho, no es nuevo el interés del grupo empresarial que dirige Stefan Pierer por hacerse con las dos plazas que, hasta este momento, están atribuidas a Hervé Poncharal, propietario del equipo francés. Hasta el momento, Poncharal no ha querido deshacerse de ellas, aunque ofertas no le han faltado.

El piloto de Rimini, de 26 años, afrontará en 2025 su quinta temporada en la categoría de las motos pesadas, donde ha cosechado un total de cinco victorias, 24 podios y nueve pole position. Su mejor año hasta ahora fue 2022, en el que terminó el tercero, tras jugarse el título con Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, hasta el último tramo del curso.

Ese nivel de rendimiento le valió para hacerse un hueco en la escudería oficial de Ducati, donde no ha cumplido con las expectativas que se había marcado. En este sentido, se espera que la compañía de Borgo Panigale anuncie en las próximas horas la incorporación de Marc Márquez, que sustituirá a la Bestia. La oficialidad por parte de KTM también debería tener lugar en breve.

Todavía no está claro, en cualquier caso, quien formará pareja con Bastianini, enrolado en la estructura que ahora viste los colores de Gas Gas. La renovación de Pedro Acosta, anunciada el pasado fin de semana, durante el Gran Premio de Italia, promocionará al murciano al 'primer' equipo, junto a Brad Binder, que tiene contrato con el fabricante austríaco hasta finales de 2026. No está claro qué pasará con Jack Miller, actual compañero del surafricano, cuyo acuerdo con el constructor de Mattighofen expira a finales de este ejercicio.