"Martín esta feliz, no ha tomado la decisión desde la rabia", dice Rivola

Este domingo por la tarde un miembro del equipo de Ducati le pidió a Jorge Martín tiempo para encontrar una fórmula que permitiera mantenerle tanto a él como a Marc Márquez en la órbita de la casa italiana. La reacción del madrileño fue la de negárselo, ante lo cual el fabricante de Bolonia comunicó al manager del piloto que retiraba la oferta para ir al equipo oficial.

Martín y su agente se reunieron inmediatamente y tomaron la decisión de aceptar una de las tres ofertas que tenían encima de la mesa, concretamente la de Aprilia, donde correrá en 2025 y 2026.

Este mismo lunes por la mañana ambas partes firmaban el contrato y se grababa un divertido vídeo en el que Aleix Espargaró, que anunció hace diez días su retiraba, daba la bienvenida a su intimo amigo como sustituto en la casa de Noale.

Por la tarde, Massimo Rivola, CEO de Aprilia, atendía a los medios y mostraba su "enorme satisfacción" por haber cerrado el fichaje de un verdadero "top rider".

Sin embargo, la reflexión lleva a pensar que la decisión tomada por Martín fue un golpe de rabia tras un nuevo desencuentro con Ducati, y que el periodo de reflexión necesario para dar un paso de este calibre no está completado.

"Esta es una pregunta que deberíamos hacerle a Jorge. Yo solo puedo decir que estoy muy contento de que la haya tomado, y si tiene rabia es posible que sea una décima más rápido todavía el próximo año. No lo sé, pero sinceramente puedo decir que yo he visto feliz a Jorge, muy feliz. Quizá en su cabeza no tenía claro que debía tomar una decisión, pero la tomó. He visto a Jorge feliz, y a Aleix le he visto emocionado y feliz de darle la bienvenida. Creo que ha sido un momento en el que Jorge ha tomado una decisión importante y se ha quitado un peso de encima. Quiero pensar que Jorge ha tomado una decisión y que va a ser feliz de haberlo hecho", valoró Rivola.

Para el ex ejecutivo de Ferrari en la F1, la posibilidad de fichar a un piloto de primera fila como Martín ha sido una oportunidad cogida al vuelo.

"La verdad es que no me imaginaba que un piloto como Jorge iba a quedar libre en el mercado. Cuando empecé a ver lo que hacia Ducati y que surgía la posibilidad, la hemos tomado inmediatamente".

Tras conocer en Barcelona que Aleix iba a retirarse, Aprilia empezó a trabajar para fichar a Martín.

"Cuando Aleix nos dijo en Barcelona que se retira a final de temporada, empezamos a interesarnos en las posibilidades. Seguramente mis movimientos han motivado a otros a tomar decisiones, en vista de que primero se dijo que iban a anunciarlo en Mugello, luego que no…Nosotros nos adaptamos a la decisión de Aleix, que debía ser en Italia pero él quiso hacerlo en su casa y lo adelantamos, y tengo que decir que fue una suerte, ya que ese adelanto es lo que nos permitió empezar a hablar con Jorge, y verle tan motivado y feliz de fichar por nosotros nos hace muy felices también a nosotros".

Ahora solo falta saber si Martín tendrá de compañero a Maverick Viñales o con la llegada de un top rider Aprilia buscará otra alternativa.

"Yo considero también a Maverick un top rider, y tener una pareja con ellos dos, para mi, sería la pareja más fuerte del campeonato. Pero no siempre se puede tener lo que uno quiere. Hoy se nos presentó la oportunidad de fichar a Martín y la hemos cogido al vuelo, con rapidez y determinación. El contrato más rápido de la historia".

"Seguramente de todas las ofertas que tenia Jorge la nuestra, aunque respetable, seguramente no era la más alta, pero la calidad del equipo y el trabajo que estamos haciendo y del que le ha hablado, seguro, Aleix, le ha convencido", sentenció el CEO de Aprilia