El ambiente en el box del equipo oficial Ducati era de contrariedad, incluso de enfado, al final de la sprint del GP de Tailandia, la carrera corta que abría este sábado la temporada 2026 de MotoGP y que Marc Márquez tuvo en su bolsillo, antes que la Dirección de Carrera, le obligara a devolver una posición, 'regalando' el triunfo a Pedro Acosta.

En la última curva de la penúltima vuelta, Marc Márquez trató de recuperar la posición con Pedro Acosta, con el que llevaba toda la carrera de toma y daca. El de KTM cerraba la línea y pasaba a Marc, pero el de Ducati se preparaba mejor la salida y le devolvía cada adelantamiento. En ese, el último, Márquez llevó la moto más abierta y Pedro se enganchó, ligeramente, con la estribera de la Ducati, yéndose fuera de la traza, pero regresando a la pista muy pegada al catalán y por delante, aún, de Raúl Fernández, que venía por detrás tercero.

A media vuelta para el final, en la pantalla de la televisión apareció el rótulo de que los comisarios habían castigado a Marc por la acción y que debía devolver la vuelta. El de Ducati, explicó, no recibió el aviso en su moto hasta la última curva, momento en el que se apartó y dejó pasar a un sorprendido Acosta.

"En mi opinión, no se debería haber sancionado", explicó Davide Tardozzi, team manager de Ducati, a las televisiones, aún en caliente tras la acción. "Está claro que hizo un adelantamiento un poco forzado, pero no le tocó", dijo, pese a que en las imágnes del vídeo sí se ve el contacto.

"Se mantuvo dentro de la pista; no salió ni pisó el verde, estuvo dentro. No creo que tuviera que ser sancionado. Hemos visto muchas maniobras así aquí, pero si no podemos adelantar, que así sea. Esto es una señal de que la dirección de carrera quiere un motociclismo diferente; hemos visto muchos adelantamientos así. No lo tocó ni se salió de la pista", se quejó el veterano expiloto.

Este pasado invierno, entre otros cambios, como el del Director de Carrera, la FIM y MotoGP introdujeron modificaciones en el reglamento, para intentar subir un escalón el límite de las acciones, sobre todo cuando pasan en el pelotón, aunque esta vez se vio en la lucha por la victoria.

"En los casos en que los Comisarios Deportivos consideren que un incidente que provoque la retirada de otro piloto de la carrera es excesivamente ambicioso, o con escasas o nulas posibilidades de adelantar con seguridad, los pilotos serán sancionados", explica el nuevo reglamento. "Las sanciones podrán ser mayores para los pilotos que reincidan en estas infracciones durante la temporada", añade, un aviso que los comisarios trasladaron a los pilotos en la reunión técnica previa al inicio del curso, el jueves pasado.

En la señal internacional de la televisión, al final de la carrera se pudo ver a Gigi Dall'Igna caminar con paso rápido y con claros signos de malestar hacia el box. Pero Ducati no quiso hacer una queja formal. "No compartimos la decisión de sancionar a Marc, pero la aceptamos", se trasladó la versión oficial a petición de Motorsport.com.

Más tarde, con los ánimos más calmados pero igual de convencido, Tardozzi afeó la decisión de la DC de no dejar adelantar.

"Siempre hemos visto estos adelantamientos, pero en este momento están dando unas directrices por las que no quieren ver más maniobras de este tipo. Está claro que fue un adelantamiento duro, pero el hueco estaba ahí. Marc no se salió de la pista, no lo tocó, estaba delante de Pedro cuando Pedro cerró la trayectoria, por lo que, en lo que a nosotros respecta, el adelantamiento es legal. Pero si han querido dar este tipo de información a los pilotos, es decir, que este tipo de adelantamientos no se pueden hacer, lo aceptaremos. Quizás solo quieren que haya adelantamiento en recta", se quejó Tardozzi en medios italianos.