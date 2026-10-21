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MotoGP
Dovizioso, preocupado por Bagnaia: "Nunca he vivido algo así"
Andrea Dovizioso está preocupado por la crisis que atraviesa Francesco Bagnaia: "Me da miedo", afirma el expiloto de Ducati, que sospecha que hay problemas de fondo.
Juliane Ziegengeist
Publicado: 21 oct 2026, 11:48
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
La prolongada crisis de forma de Pecco Bagnaia preocupa ahora también a sus antiguos rivales de MotoGP. Andrea Dovizioso, que en su día fue piloto de Ducati, se expresa con claridad sobre la difícil situación del italiano. En el podcast «04 Bar», el italiano explica que la situación le preocupa cada vez más.
"Su forma de comportarse y lo que dice me dan un poco de miedo", afirma Dovizioso. "Solo espero que no viva las carreras de esa manera, porque en sus ojos veo que realmente lo está pasando muy mal".
A Dovizioso le preocupa
En el podcast, Dovizioso habla junto a los periodistas Giovanni Zamagni y Cosimo Curatola sobre la difícil etapa que atraviesa el piloto de Ducati. El ex piloto de MotoGP tampoco puede más que especular sobre las razones de los problemas de Bagnaia.
"Me gustaría poder leer la mente de los ingenieros y la de Pecco para entender mejor la situación. Pero eso no es posible, así que hay que mantenerse al margen".
Para él, se trata de algo más que insatisfacción deportiva. "No se trata de un piloto que quiere ganar el Mundial, queda quinto o sexto y está insatisfecho", afirma Dovizioso. En el caso de Bagnaia, sospecha que hay motivos mucho más complejos, a la vista de las entrevistas y declaraciones públicas.
"Es un escenario realmente grave. Si habláramos de ello, tocaríamos temas importantes, personales y delicados", subraya el italiano, mostrándose prudente. Y es que, en su opinión, las dificultades de Bagnaia podrían estar relacionadas con cuestiones que no se pueden evaluar con seriedad desde fuera.
Por eso, Dovizioso evita deliberadamente formular acusaciones. Subraya que no quiere señalar a nadie con el dedo. Las circunstancias son demasiado delicadas como para agravar aún más la situación con especulaciones adicionales.
"No quiero agravar aún más ni comentar la situación de un piloto que, de por sí, ya está pasando por una situación tan difícil", reitera el expiloto de MotoGP. Su preocupación no debe interpretarse como una crítica a personas concretas, sino como una reacción a lo que percibe en Bagnaia.
Lo que más le hace reflexionar es su propia experiencia de muchos años en el motociclismo: "En todos estos años que he vivido el Campeonato del Mundo de Motociclismo, nunca he vivido ni visto, ni en mí mismo ni en otros pilotos, una situación comparable a la que Pecco está atravesando ahora".
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La relación con Ducati, en el punto de mira
Y eso que, en un principio, la evolución deportiva había dado motivos para la esperanza. Al comienzo de la temporada, Bagnaia parecía estar progresando en comparación con el año anterior.
Sin embargo, en las siguientes carreras la situación empeoró notablemente. Cuatro abandonos en los últimos seis grandes premios ponen de manifiesto las dificultades del italiano. Tras su carrera en casa, además, un vídeo publicado por DAZN España, al margen de las entrevistas oficiales, dio mucho que hablar.
En ella, Bagnaia hablaba con Fabio Di Giannantonio sobre sus dificultades y parecía que le explicaba al piloto del VR46 que Ducati no le permitía modificar la puesta a punto o la configuración de su moto según sus ideas.
Cuando se le preguntó al respecto más tarde, Bagnaia criticó duramente la cobertura mediática y calificó las declaraciones de "sacadas de contexto". Al mismo tiempo, el italiano subrayó que Ducati siempre intenta ayudarle con cambios en la moto.
De ello no se puede deducir por sí solo qué papel desempeñan las medidas técnicas concretas en el conjunto de sus problemas. Por eso, Dovizioso se muestra cauteloso a la hora de dar explicaciones concretas. No quiere atribuir motivos ni al piloto ni al equipo. En su lugar, deja que sea el propio Bagnaia quien hable de los antecedentes.
"Si Pecco quiere hablar de ello algún día, averiguaremos qué está pasando. Si, por el contrario, no quiere hacerlo, tendremos que respetar nuestros límites y mantener la distancia necesaria con él", aclara Dovizioso.
Bagnaia reacciona con un "me gusta"
La valoración de Dovizioso recibió mucha atención en las redes sociales. Tras la publicación del episodio del podcast, varias páginas de Instagram se hicieron eco de sus declaraciones. Una publicación de la cuenta «inostripilotigp» recibió un «me gusta» del propio Bagnaia.
Queda por ver si esa reacción debe interpretarse como un acuerdo con las palabras de Dovizioso o simplemente como un reconocimiento de las mismas. Hasta el momento, el piloto de Ducati no ha dado ninguna explicación.
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