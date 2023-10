Domenicali: "Márquez llega a Ducati de forma rocambolesca; es un riesgo controlado"

La batalla por el campeonato del mundo de MotoGP 2024 va a ser "una lucha fratricida", dijo Gigi Dall’Igna tras ver como en 24 horas Pecco Bagnaia y Jorge Martín se intercambiaban el liderato del campeonato, cuando solo faltan cinco carreras para el final.

La exagerada celebración del equipo oficial de Borgo Panigale en los boxes de Mandalika, puso inmediatamente sobre el tapete una pregunta incómoda: ¿Quién prefiere Ducati que gane el título, Pecco o Jorge?

El máximo responsable de la casa de Bolonia, Claudio Domenicali, el único hombre que está por encima de Dall’Igna en las decisiones y que siempre que tiene oportunidad lo demuestra, responde a la pregunta: "Es un bellísimo final de temporada, creo que si se lo hubiéramos encargado a un guionista, no lo hubiera escrito mejor. Somos profesionales, pero emotivamente implicados. Me siento como el primer fan", asegura Domenicali en una extensa entrevista en la Gazzetta dello Sport.

"Es cierto que solo uno va vestido de rojo, pero llevan la misma moto. ¡Que gane el mejor!", exclama el hombre que, contra el criterio de Dall’Igna, decidió no renovar a Jorge Lorenzo en 2018 y romper la promesa con Martín de subirle al equipo oficial el año pasado.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Claudio Domenicali, CEO de Ducati

"Cuando digo el mejor, me refiero al que maneje mejor las dificultades en esta parte final de la temporada, la presión. Los dos son pilotos oficiales, y me complace decir que Marco Bezzecchi no estará fuera de esa lucha, ha hecho cosas extraordinarias con una moto de diferente especificación, aunque la diferencia es mínima", apunta.

A la hora de gestionar la batalla entre dos pilotos en nómina, es difícil entender si la rivalidad hay que cultivarse o limitarla.

"Se debe cultivar con criterio, es una filosofía compartida con Dall’Igna, no tenemos un piloto fuerte y otro medio, para entendernos. El talento ayuda a todos".

En la entrevista le hacen notar a Domenicali que Martín le 'castiga' siempre que puede recordándole que no le eligió para el equipo oficial.

"Motos rojas solo tenemos dos. En el momento de tomar la decisión, Enea venía de ganar cuatro carreras. Pero insisto, las motos oficiales son cuatro", sumando las de Pramac.

Lesiones al margen lo cierto es que Bagnaia lidera el campeonato y, posiblemente, renueve el título, pero en la general por equipos tanto Pramac como VR46, éste con motos inferiores, están por encima de Ducati…

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Equipo Ducati

"Me molestaría estar debajo de otros equipos, no de los nuestros, Pramac lleva la misma moto que nosotros y, como ya he dicho, la diferencia entre la moto de este año y la del año pasado es mínima", insiste. "Básicamente el dispositivo de salida y poca cosa más".

Recientemente, el propio Gigi desveló unas conversaciones privadas con Alberto Puig con el fichaje de Honda como objetivo, algo que, de momento, el ingeniero veneciano ha descartado.

"Todo es posible", dice al respecto de la marcha del técnico. "De momento estamos en una situación muy hipotética. No es imposible, pero es poco probable", descarta.

Márquez, un "riesgo controlado"

Como no podía ser de otra manera, la entrevista se adentra en la llegada de un piloto del tallaje de Marc Márquez a la órbita de Ducati, en la escuadra satélite Gresini.

"Generará mucho interés en el campeonato. Y será muy interesante también para nosotros. Ha llegado de forma un poco rocambolesca, pero la elección de los pilotos está en manos de nuestros equipos. Espero que sea competitivo enseguida", explica Domenicali.

El CEO de la fábrica italiana no es ajeno a la posibilidad real de que la llegada de Márquez rompa el equilibrio que ha logrado mantener entre sus pilotos hasta ahora.

"Sí, por supuesto. Forma parte de la filosofía de riesgo controlado de la que hemos hablado. Ciertamente, su llegada hará que todos los demás pilotos trabajen aún más duro, lo harán ya a partir del invierno. Será más difícil para los demás equipos, porque nuestros pilotos se prepararán como nunca antes lo han hecho", advierte.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Domenicali destaca la gran temporada de Marco Bezzecchi con el VR46 Racing Team