Di Giannantonio, satisfecho con la Ducati GP26 tras el test de Sepang

Fabio Di Giannantonio sonríe. El test de MotoGP en Sepang le dio las primeras respuestas que esperaba, de cara a una temporada 2026 que será fundamental también para el futuro de su carrera deportiva. Con el mercado de pilotos ya en plena ebullición, para el piloto de Pertamina Enduro VR46 será muy importante intentar destacar desde las primeras carreras, y ahora parece disponer de un arma adecuada para hacerlo.

La llegada de la Ducati GP26 parece mitigar con los problemas de 'feeling' con la parte delantera que tuvo ocasionalmente en 2025, lo que le permitió cerrar los tres días en Malasia con el tercer mejor tiempo, a la altura de los demás pilotos que disponen de la moto oficial de la casa de Borgo Panigale. Una diferencia importante con respecto al año pasado, cuando terminó los primeros ensayos de la pretemporada con una lesión que, inevitablemente, le afectó en las primeras carreras.

"Han sido tres días positivos. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo en Italia, porque hemos llegado aquí con una moto ya mejor que la del año pasado. Las sensaciones con la parte delantera, que eran nuestra preocupación, han mejorado en estos tres días", empezó diciendo 'Diggia' a los periodistas presentes en Sepang, haciendo un balance final de los tres días.

"Mi objetivo era llegar aquí y poder dar el 100 % en cada vuelta para comprender rápidamente las sensaciones, y todo ha ido sobre ruedas. Estoy contento porque el paquete ya es bueno, aunque todavía hay que perfeccionar algunas cosas. Es una pena porque en el 'time attack' pensábamos que habíamos reunido todas las mejores piezas que teníamos, pero quizá no era el mejor paquete, aunque nos lo hemos pasado bien".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto de: Media VR46

Un optimismo que hace pensar que el romano cuenta con todas las condiciones para intentar llevar a cabo su mejor temporada en la categoría reina: "Digamos que nunca parto con la intención de hacer la peor temporada de mi carrera, pero creo que estoy en el lugar adecuado, y en el momento adecuado, para hacerlo bien. El año pasado también había motivos para pensar que iba a ser una gran temporada, pero hubo varios contratiempos entre mis lesiones, la moto, que no me daba las sensaciones que necesitaba, y un equipo nuevo. Ahora, me parece que podemos empezar con buen pie, pero quiero mantener los pies en el suelo, porque solo es la primera prueba. Hemos sido muy rápidos, pero quiero mantener la calma y la concentración y trabajar bien también en Tailandia".

Pecco Bagnaia no ocultó su alivio al probar la GP26, porque las buenas sensaciones en el tren delantero volvieron prácticamente de inmediato. A 'Diggia' le preguntaron si le había pasado lo mismo: "No es que no tuviera malas sensaciones con la GP25, digamos que tenía una relación de amor-odio, pero solo durante unas pocas carreras. Solo tuvimos una fase negativa a mitad de campeonato por varios problemas, entre ellos algunas caídas de más, porque en general la campaña pasada fue muy buena, en mi opinión. Esta moto, al menos a primera vista, me permite empujar un poco más. Este test también era importante para mí, para mejorar a una vuelta, y creo que hemos trabajado bien. Más que aliviado, me siento en el lugar adecuado en el momento adecuado".

Para tener respuestas definitivas sobre qué paquete aerodinámico homologar, habrá que esperar al segundo test en Buriram, porque hay muchas opciones y todas son válidas: "Esto es bueno, porque significa que en casa nunca nos detenemos, aunque la nuestra sea una gran moto. De todos modos, es interesante porque he ido de la misma manera con todas las especificaciones disponibles: haciendo pruebas y contrapruebas, incluso con los neumáticos usados, he ido realmente de la misma manera. Hay aspectos positivos en las nuevas especificaciones, pero siempre es difícil rechazar o aprobar una solución en un solo circuito. Mientras tanto, tenemos que volver a casa a analizar los datos y luego reevaluar las cosas en otra pista, es decir, en Tailandia", concluyó.