Tardozzi destaca el cambio de mentalidad de Bagnaia: "Un Pecco completamente diferente"
El team manager del equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, hizo balance del test de Sepang de MotoGP, destacando el cambio de mentalidad de Bagnaia tras el invierno.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Tras un test de Sepang en el que Pecco Bagnaia ha parecido recuperar la confianza al manillar de la nueva Desmosedici GP26, su jefe en el equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, ha destacado el cambio de mentalidad del tres veces campeón del mundo de motociclismo durante el parón invernal, que vino después de su temporada más difícil en MotoGP.
El piloto italiano vivió un auténtico calvario en 2025, incapaz de encontrar sensaciones con la GP25, mientras su compañero de equipo, Marc Márquez, arrasaba camino de su novena corona mundialista. Aunque empezó la temporada haciendo podios, Bagnaia se vio superado de primeras por Alex Márquez, con la GP24, y a medida que fue pasando el curso su nivel fue decayendo, sumando varios ceros y quedando fuera de la Q1. Solamente destellos puntuales, como el GP de Japón, en el que arrasó con pole y victorias en sprint y carrera larga, le sirvieron de alegrías, aunque el hecho de no poder replicar esa actuación en otros grandes premios también acabó jugando en su contra.
La imagen dada en la pasada campaña parece haber sentenciado ya el futuro de Bagnaia en Ducati, con Pedro Acosta camino de vestir de rojo a partir de 2027. Pero lo cierto es que Pecco ha arrancado 2026 de una buena forma. Tras un positivo test de postemporada en Valencia, el transalpino ha ofrecido una gran versión en el primer ensayo colectivo del año, en Sepang, acabando en la parte alta de la tabla de tiempos, con un simulacro de carrera competitivo, y recuperando el 'feeling' en frenada.
Al hilo del Bagnaia que estamos viendo ahora mismo, Tardozzi ha apuntado que estamos ante un "Pecco completamente diferente" tras el invierno, por un cambio de mentalidad después del curso 2025. El responsable de la escuadra oficial de los de Bolonia lo explicó así a la realización internacional de MotoGP, al término de los ensayos en Malasia.
"A principio de año, cuando volvió de las vacaciones de invierno, me encontré a un Pecco completamente diferente. Con una mentalidad diferente. Recordando al de 2024. Así que creo que Pecco va a ser un rival muy duro de batir en las próximas carreras", empezó diciendo Tardozzi.
Davide Tardozzi, Team Manager Ducati
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Después, hizo balance del test de Sepang en clave Ducati, siendo positivo, pero haciendo hincapié en lo 'engañosa' que puede ser esta pista: "Estamos contentos con los resultados, pero sabemos perfectamente que este circuito es completamente diferente al siguiente [Tailandia], donde empezará el campeonato, y que allí será mucho más complicado que aquí".
"Hemos probado varias piezas y algunas han funcionado, otras menos. Creo que el hecho de que los cuatro pilotos oficiales nos hayan dado el camino a seguir, y que todos ellos nos hayan dado las mismas indicaciones, es bastante bueno. Así que estamos confiados en que daremos un paso adelante", prosiguió.
Por último, Tardozzi fue preguntado sobre si habrá un anuncio pronto sobre el futuro de Marc Márquez. El ex piloto de Superbikes indicó que la renovación del #93 está al caer, como también apuntó el director deportivo de Ducati, Mauro Grassilli: "Estamos muy cerca. Faltan pequeños detalles, pero sinceramente, estamos muy cerca de firmar con Marc. Eso sí, todavía no está cerrado. Esperamos hacerlo antes de la primera carrera", concluyó.
