El reloj de la sesión de Práctica, la que determina los diez pilotos que pasan directamente a la Q2 del GP de Gran Bretaña, estaba ya a cero, pero algunos pilotos seguían aún completando su último giro, entre ellos Aleix Espargaró, que iba pintando de rojo todos los parciales, hasta cruzar la meta en un soberbio 1.58.183, casi siete décimas más rápido que el más rápido hasta ese momento.

Fue tan rápido y espectacular el tiempo del español que algunos medios británicos le preguntaron por la veracidad de esa vuelta, dudando de que no se hubiera saltado alguna de las curvas enlazadas. "Sí, me lo han preguntado hasta tres veces, al final les he dicho que sí, para que se queden tranquilos", bromeó el piloto de Aprilia.

"En el entrenamiento de la mañana me sentí muy cómodo, muy bien. Por la tarde me acordé un poco del año pasado, cuando mi declive en la segunda mitad de la temporada vino un poco a raíz del error que cometí aquí en Silverstone. Así que quizá he arrancado un poco conservador en la segunda sesión, no quería cometer el mismo error, pero me notaba muy rápido, ya con la goma media estaba muy cerca. Con la segunda goma blanda he cometido un par de errores y no sabía si montar la tercera, pero he visto que mañana hay previsión de lluvia y que todo el mundo montaba un tercer neumático blando y lo he montado. Me ha salido una muy buena vuelta", explicó.

Al margen de la vuelta rápida, Aleix se siente fuerte de ritmo y con goma usada.

"Durante el día, los pilotos que teníamos delante eran los que iban montando goma nueva, los únicos que hemos ido rápido con la goma media hemos sido Marco Bezzecchi, Jorge Martín y yo, y por la tarde igual, ahí se han unido Brad Binder, Jack Miller y Miguel Oliveira, pero ya con goma blanda".

Con estas prestaciones, unidas a las de Maverick Viñales que también ha ido rápido, y Oliveira o Raúl Fernández, parece que la Aprilia ha traído cosas interesantes tras el parón.

"No todo lo que yo esperaba pero sí han traído mejoras, un carenado nuevo, toda una parte frontal, y sabemos que aerodinámicamente es muy importante hoy en día avanzar, la moto ha mejorado en estabilidad, en los cambios de dirección, y la verdad es que me gusta".

Pese a ser una jornada muy positiva, Aleix no quiso marcarse grandes metas, de momento.

"Es solo viernes, el primer día. Hay que ir paso a paso. Aquí la moto funciona, yo me encuentro muy bien, ahora veremos si en carrera podemos luchar por la victoria. A Austria llegará otro paquete de novedades, quizá más importante que el que han traído aquí, así que será importante ver allí lo que podemos probar el viernes por la mañana. Estoy contento de que sigan trabajando tanto porque yo creo que nos quedan un par o tres de temporadas muy buenas en Aprilia".

Le pidieron al de Aprilia que concretara más respecto a las mejoras.

"La estabilidad ha mejorado mucho respecto a Holanda, este año en Assen era más inestable que en 2022, incluso Oliveira tenía problemas. Aquí hemos mejorado mucho, el canal de aire es diferente en el frontal, también en electrónica, vas dando pasitos poco a poco para ir mejorando, lo que no tiene sentido es como han hecho otras marcas de traer algo muy grande de golpe, un ala gigante (Honda), la moto no está compensada y eso no sirve de nada. Pero si tienes una moto compensada y poco a poco vas dando pequeños pasitos adelante es más importante".

Para este sábado se anuncia lluvia, aunque en la carrera de Termas, en mojado, Aprilia fue mal.

"En mojado voy rápido, pero este año llovió en Argentina y pasó algo muy raro, el neumático no nos funcionó. Creo que entendimos el por qué y lo hemos solucionado", zanjó el de Granollers.

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images