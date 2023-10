Quartararo: "En cada punto de adelantamiento estoy 5 o 10 metros demasiado lejos"

El francés se presentó ilusionado en Tailandia, donde Michelin desplazó una carcasa posterior algo más blanda que las de las gomas habituales, circunstancia que, según el de Yamaha, suaviza el diferencial de tracción que existe a favor de la mayoría de la competencia; sobre todo en el caso de Ducati y Aprilia.

Sin embargo, la décima posición que logró en la segunda criba de la cronometrada, que le llevó a tener que arrancar desde la cuarta fila de la parrilla, comenzó a complicarle el objetivo de terminar entre los cinco primeros, "y por qué no en el podio", que se marcó el jueves.

Embotellado entre una marabunta de motos mucho más potentes y con más tracción que la M1, Quartararo se vio sin armas para ir hacia adelante, de modo que tuvo que conformarse con concluir una plaza más atrás de la que ocupó en el comienzo.

"No es que me haya perdido entre el pelotón, es que no puedo adelantar. Es la historia de siempre. Cuando ruedo solo tengo velocidad, sé exactamente qué puedo hacer, voy por mi línea y voy muy rápido. Pero en carrera, detrás de alguien, como Pecco o Zarco, el estilo de pilotaje es tan distinto que no puedo hacer nada", resumió el Diablo, que cruzó la meta a más de nueve segundos de Jorge Martín, el ganador.

"Nunca pensé que los demás mejorarían tanto en un solo día. La velocidad que tengo cuando voy solo es increíble, pero detrás de otro, el estilo de pilotaje es absolutamente distinto", relató el campeón del mundo de hace dos años, a quien este final de temporada se le está haciendo bola. "Incluso los pilotos de Honda pueden aplicar el mismo tipo de conducción que los demás. Yo no me puedo acercar al de delante. En cada punto de adelantamiento estoy cinco o diez metros demasiado lejos, y no lo puedo ni intentar", se resignaba el #20.

Preguntado acerca de si salir un poco más adelante le habría permitido aspirar a algo más, el muchacho de Niza subrayó que esas cuatro décimas que le separaron de Martín, autor de la pole, fueron todo lo que pudo acercarse al madrileño: "Mi tiempo en la cronometrada era lo que esperaba. Fui detrás de Martín. No podría haberlo hecho mejor".