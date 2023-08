Quartararo ve "inmerecida" su sanción en la sprint de Austria

Fabio Quartararo se las prometía más felices este sábado en el Gran Premio de Austria, al menos en comparación a otros fines de semana. El francés empezó el día clasificándose noveno, haciendo valer su pase directo a la Q2 en la jornada anterior. Pero pronto se torcieron las cosas en la carrera al sprint, quedando fuera de la lucha por los puntos.

Y es que el 'Diablo' se vio involucrado de forma directa en el lío de la primera curva, cuando Jorge Martín por un lado, al entrar largo en ese punto, y Maverick Viñales por otro, pagando su mala salida, le hicieron un sándwich que fue fatal para sus aspiraciones. Y es que sí, evitó la caída, pero acabó relegado a la última posición, lo que le obligó a remontar. Pero no fue su único contratiempo, ya que con el paso de las vueltas recibió una penalización por tocar a Lorenzo Savadori, que acabó en el suelo.

Lo cierto es que el galo pareció rozar por la mínima al italiano de Aprilia Racing Team, peor lo justo para desnivelarle y que perdiera el control de su moto. Como consecuencia, Quartararo fue sancionado con una Long Lap Penalty, que cumplió para acabar finalmente 15º, a 22 segundos de la cabeza. Tras la carrera corta, Quartararo comentó que, aunque al principio la sanción le parecía justa, la acabó viendo como "inmerecida" tras ver varias repeticiones.

"Ha pasado un poco de todo", empezó haciendo balance. "En la salida, [hubo] un contacto inicial en el que perdí mucho tiempo. Luego me encontré detrás de Enea Bastianini. No conseguía el ritmo que necesitaba. Y luego tuve un pequeño contacto con Savadori, una Long Lap Penalty, y al final preferí no arriesgar tanto. Pero bueno, el ritmo era bastante bueno, así que son circunstancias en las que es bastante complicado".

"Antes de ver las imágenes, pensaba que merecía la Long Lap Penalty, pero ahora que las he visto no creo que la merezca. Dicho esto, no es mi trabajo. Mi trabajo es pilotar al 100%. Cuando es tan difícil adelantar... Estaba buscando una forma de hacerlo, y esa era la única forma. Por supuesto estaba al límite, pero lo estuve desde la primera hasta la última vuelta", siguió.

Sin embargo, Quartararo no quiso hablar del incidente en la salida, que consideró que no tenía "nada que ver". "No quiero entrar en debates sobre si fue culpa suya [de Jorge Martín] o mía. Sinceramente, creo que hay tres personas [los comisarios] que tienen que ocuparse de esto y espero que puedan ver las imágenes", explicó a Canal+ Francia.

"Frené muy tarde, no sé a quién tenía delante, y sentí que le alcancé. Entonces vi a alguien que venía a una velocidad realmente mucho más alta de lo normal. Y creo que, si no [hubiera habido] pilotos en los que apoyarse, no creo que girase. He hecho lo que he podido, he frenado lo más tarde que he podido y, sinceramente, creo que no tengo nada que reprocharme. Estaba 'emparedado' a ambos lados. Pero, como ya he dicho, no quiero entrar en ese tipo de debates", continuó.

Por último, Quartararo volvió a valorar la Yamaha, que este fin de semana volvió a incluir el nuevo paquete aerodinámico: "Rodando detrás de Bastianini y de los demás pilotos, en términos de ritmo puro, yo era mucho más rápido. Pero vimos que en cuanto pude adelantar a Lecuona rodaba un segundo más rápido, y fue entonces cuando realmente pude probar y ver el potencial de la moto. Así que creo que el paquete aerodinámico es un poco mejor, pero eso es lo único que puedo decir hoy".

"Incluso si en términos de ritmo estamos entre los cinco o siete primeros, creo que si estamos detrás no podemos hacer nada: no podemos prepararnos para un adelantamiento ni hacer realmente lo que queremos. Creo que es importante que Yamaha escuche lo que estoy diciendo y vea exactamente lo que ha pasado. La situación en la que estamos es bastante complicada, pero quiero disfrutar, dar el 100%, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", finalizó.