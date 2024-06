Quartararo, contra los comisarios de MotoGP: "Parece que no han corrido en moto"

Fabio Quartararo no pudo acabar la carrera al sprint de este sábado en Mugello. El francés tuvo que retirarse en la segunda vuelta de las 11 programadas cuando Miguel Oliveira se cayó delante de él, en la curva 10, tras un intento fallido de adelantarle, lo que dejó a Fabio sin ningún sitio a donde ir.

El campeón del mundo de 2021 se fue al suelo con el portugués de Trackhouse en la curva de derechas y puso fin prematuramente a un sábado en el que no pudo convertir su buen ritmo de los entrenamientos en un Top 10 final.

Tras su complicada prueba corta, el 'Diablo' acudió a los comisarios para conocer su opinión sobre lo ocurrido, que finalmente fue tratado como un incidente de carrera, pero regresó de las oficinas del Panel comandado por Freddie Spencer con la sensación de que los árbitros de MotoGP no están a la altura de las circunstancias.

"Quería hablar con ellos para explicarles un poco [lo ocurrido], pero es hablar con la pared, no dicen ni una palabra", dijo un frustrado Quartararo. "Salgo más confundido que cuando entro. Pero no está mal. Parece que estoy hablando con alguien que nunca ha corrido en moto, eso es triste y creo que tenemos que conseguir que sean más competentes".

El galo explicó que no quería persuadir a los comisarios para que sancionaran a Oliveira, ya que aceptaba el error cometido por el portugués. Sin embargo, el de Niza criticó lo que considera incoherencias en la actuación de los comisarios, y pidió que se mejore la forma en que se analizan los incidentes que tienen lugar en pista. "Quería ver a los comisarios, no para que sancionaran a Miguel, sino para que se dieran cuenta de que no están haciendo un buen trabajo", siguió.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"No fui para decir que Miguel tenga que hacer una Long Lap o para [que le apliquen] una penalización de tres puestos en la parrilla, pero no he visto ningún gran movimiento por su parte [de los comisarios]. Para mí, Miguel cometió un error, puede pasar. Me pasó a mí [con] Aleix Espargaró, no se cayó y me [pusieron] una Long Lap. Para mí, el trabajo que están haciendo no es genial".

Preguntado por la respuesta de los comisarios de la categoría reina, reveló: "Que [fue] un incidente de carrera, y cuando lo hice yo, que fue un adelantamiento demasiado optimista. Así que juegan un poco con las palabras. Como he dicho, no quiero ninguna penalización para Miguel. Hay que darse cuenta, porque si yo me estuviera jugando el campeonato, y me pasa esto y a alguien no le sancionan, no es lo mismo".

"Ahora mismo es complicado, no tenemos datos de la carrera, de todas formas hoy no estaba sumando puntos. Pero es cuestión de mejorar cómo está funcionando el sistema, y no vamos a hacer ningún paso adelante para eso este fin de semana", remachó.