Márquez: "Tenía ritmo para pelear con Pecco por el triunfo"

La mayor parte de la adaptación de Marc Márquez a la Ducati se puede dar por completada, y ahora solo falta ajustar algunas cosas concretas. Las salidas todavía varían demasiado entre unas y otras, y eso es, precisamente, aquello en lo que se centrará para tratar de mejorar, este domingo, la segunda plaza que consiguió este sábado, en Italia.

Una salida más bien justita llevó al español a tener que bregarse en los primeros giros, para adelantar a Enea Bastianini, Brad Binder y Jorge Martín, para luego tratar de dar caza a Pecco Bagnaia. Para entonces quedaban menos de siete giros para el final, y la diferencia a favor del actual campeón fue determinante.

A pesar de un último arreón del corredor de Cervera (Lleida), Bagnaia se llevó la primera victoria en una sprint desde la que alcanzó en Austria, en 2023. Para Márquez, otro podio que le deja a cinco puntos del turinés en la tabla general, en la que figura el tercero; y a 32 de Martín, que sigue líder a pesar del resbalón.

"Tenía ritmo para pelear por el triunfo, porque al ponerme detrás de Pecco calcábamos las vueltas. Lo que pasa es que no tenía más. Intenté lanzar un ataque a falta de dos vueltas, pero tuve un susto en la curva en la que me caí esta mañana, y renuncié", renunció Márquez, eufórico por haber dado un paso adelante en un escenario que con la Honda no terminaba de encajarle como a él le hubiera gustado.

"Estoy contento por poder luchar contra Pecco, Martín, Morbidelli y Bastianini, que son los pilotos de Ducati que van más rápido", añadió el #93, consciente de que la asignatura pendiente con vistas a este domingo es la arrancada.

"La salida es el único punto que tengo que mejorar. Si salgo bien y me pongo a rueda me siento cómodo. Por eso hay que corregirla. No hemos salido bien en todo el fin de semana”, puntualizó el ocho veces campeón del mundo, que destacó haber recibido menos hostilidad que en otras ocasiones, en un escenario en el que llegaron a producirse episodios muy desagradables para él. "Hasta hace un año me abucheaban el 80% de los aficionados aquí; ahora está al 50%. Ir subido a una Ducati supongo que ayuda", remachó Márquez.