Bagnaia: "No me gustan los abucheos pero es normal, a mí me pasa en Barcelona"

Pecco Bagnaia sabía que había mucho en juego este sábado en el Autódromo de Mugello. El piloto italiano salía segundo, pero con el mejor ritmo tras los entrenamientos, apuntando a una victoria necesaria en la carrera al sprint después de los problemas que ha tenido en las tres últimas, en Jerez, Le Mans y Montmeló. Y no falló.

El vigente campeón del mundo realizó una gran salida para ponerse primero, un puesto que ya no perdería hasta el final de la prueba, ni siquiera ante el empuje final de Marc Márquez, que se acercó una vez que se colocó en la segunda posición. Así, Bagnaia le recortó 12 puntos en la general a Jorge Martín, que se fue al suelo yendo tercero, para quedarse a 27 a falta de la carrera de mañana.

Tras lo sucedido, el de Ducati no pudo ocultar su alegría tras romper ante su público, absolutamente entregado a él, su sequía de victorias en las sprints, que se alargaba desde el GP de Austria de 2023, hace varios meses: "Estoy contento. Estaba cerca de ganar una sprint en Barcelona, pero aquí lo he conseguido. Es fantástico. Hacerlo aquí en casa es aún más especial, lo hemos hecho muy bien".

Sin embargo, hubo un momento de la carrera en que Bagnaia vio su diferencia recortada, tras rodar en un giro en 1:46.5. El campeón explicó lo sucedido: "He visto a Jorge Martín caerse en las pantallas, y he pensado 'okey, puedo parar un poco de empujar', pero en la recta he visto que Marc estaba todavía a un segundo, así que he vuelto a empujar para no dejar que me cogiera".

El transalpino comentó también el fervor del público local hacia él, un comportamiento muy distinto que el que mostraron hacia Marc Márquez. Los rescoldos del pasado con Valentino Rossi se tradujeron en pitos y abucheos contra el de Cervera cada vez que salía en las pantallas, aunque también hubiera aplausos. Bagnaia, que destacó que los italianos cantaran el himno nacional tras su triunfo, confesó que no le gusta lo sucedido con el #93, pero lo ve normal, destacando que es algo que también le pasa a él en España.

"El año pasado también lo cantaron. Es algo especial. Aquí, los fans son muy fans de los italianos. Es algo increíble. En la parrilla de salida, ya estaban gritando mi nombre. Es algo que me emociona mucho, y a la vez no tengo que pensar mucho en esto, porque se me saltan las lágrimas. No me gusta tanto lo que hacen normalmente con pilotos de otra nacionalidad, pero es algo que no puedo controlar. Sé que es normal, a mí me ha pasado en Barcelona. Es increíble ver a toda esta gente, que está ahí gritando para ti. Lo hace más especial", detalló Pecco.

Finalmente, Bagnaia dijo que se centrará en salir bien en la prueba larga para paliar su sanción en parrilla, que le llevará a la quinta plaza: "Mañana parto desde la segunda fila. Tengo que hacer la misma salida de hoy, que me puede asegurar una primera posición en la primera curva, pero no va a ser fácil, porque Martín no va a equivocarse otra vez en la salida. Será importante hacerlo bien. Tenemos el ritmo para luchar, pero seguramente se complique un poco más", remachó.