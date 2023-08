Pol Espargaró, "muy cansado" pero satisfecho tras ser 6º en Austria

Es sabido todo lo que ha sufrido Pol Espargaró en este 2023, por la lesión que sufrió en el Gran Premio de Portugal que abrió la temporada y que le mantuvo alejado de los circuitos hasta que el Mundial de MotoGP volvió hace apenas 15 días, en Silverstone. El de Granollers está tirando de garra para ponerse al día con respecto al resto de la parrilla, y este sábado ha visto recompensado su esfuerzo.

El piloto de Tech3 ha sido sin duda uno de los protagonistas de la carrera al sprint del Gran Premio de Austria, en la que ha finalizado en una más que meritoria sexta posición. Y es que no ha sido fácil, ya que aún está notando la falta de rodaje físico por tantos meses de parón, a pesar de que se va encontrando cada vez más cómodo con la moto.

Al término de la carrera, Espargaró reconoció que estaba exhausto y que se asustaba solo de pensar en la prueba larga que tendrá que afrontar este domingo, pero no pudo esconder su felicidad por este resultado, que por supuesto es el mejor de la temporada hasta la fecha.

"Estoy cansado, muy muy cansado. Me han costado mucho las últimas vueltas de carrera, y solo pensar que mañana tengo una carrera larga me estresa muchísimo, pero estoy muy contento y muy satisfecho", dijo el español para empezar.

Pol quiso tener, sobre todo, un reconocimiento a la GasGas, que no deja de ser una KTM: "La moto funciona muy bien, la verdad es que han estado trabajando muy bien estos meses que he estado fuera y con ella las cosas son más fáciles: parar la moto, o en la salida, es un cohete. He podido recuperar muchas posiciones y estar tan cerca de Jack Miller al final de la carrera también motiva mucho. Ahora, a seguir trabajando mañana, pero será duro".

Además, 'Polyccio' también comentó cómo está gestionando todas las sensaciones que le está provocando el retorno, y su readaptación: "[Se vive] con un poco de ansiedad, la verdad. Las cosas me van viniendo muy de sopetón, porque tampoco conozco muy bien esta moto. Es mucho más larga, el paquete aerodinámico es muy distinto... Durante la carrera, me estreso un poquito con neumáticos usados sobre todo, que es cuando la moto tiene unas reacciones que aún no he podido probar, porque en entrenamientos no hacemos más de 3-4 vueltas seguidas".

"En las curvas de izquierdas Jack se me escapaba también, le recuperaba frenando en las curvas de derechas. Aún me falta mucha potencia muscular en la zona izquierda del cuerpo", comentó para cerrar su análisis.