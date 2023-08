Viñales: "No está en mi mano mejorar las salidas de la Aprilia"

El piloto de Aprilia había protagonizado un fin de semana impecable hasta ahora en el Gran Premio de Austria, logrando exhibir muy buen ritmo en los entrenamientos y una rapidez endiablada a una vuelta, logrando clasificar en segundo puesto de la parrilla de salida.

Desde esa posición y con el paso que tenía, Maverick Viñales apuntaba a hacer una carrera sprint luchando por la victoria, algo que, finalmente, se quedó muy lejos.

"En la salida se vio el límite del embrague de la Aprilia", se quejó Maverick.

"No podemos pelear en eso, pero todo lo demás, lo tengo. Aprilia me tiene que colocar en una mejor situación, si no, no puedo pelear", añadió.

Cuando el semáforo se apagó, la impresión es de que la Ducati de Pecco Bagnaia y las KTM de Brad Binder y Jack Miller salían como cohetes, mientras la Aprilia se quedaba clavada en el asfalto.

"No sé qué pasó en la salida, solo noté golpes por todos lados. No puede pasar. Es la parte más fácil, y nuestro mayor punto débil. Si comparo mi salida con la de Aleix Espargaró, es la mismo. Hice el máximo con la moto que me dieron. Pero no solo en este circuito, sino en todos", argumentaba Viñales apesadumbrado.

"Solo pido salir como los otros, nada más. No está en mi mano mejorar la salida de esta moto. Tenemos potencial, pero no nos podemos autoeliminar en la salida".

La mala suerte nunca viene sola y con esa arrancada tan lenta, el pelotón se echó encima de Maverick, que se vio implicado en una montonera en la que se cayeron varios pilotos y otros, como él y Fabio Quartararo, acabaron al final del grupo. Luego, poco a poco, el de Aprilia fue imponiendo su ritmo, rodando igual que los de delante, remontando algunas posiciones y terminando octavo, justo detrás de Aleix.

"Con una salida normal, nuestro potencial nos habría colocado en el podio. Adelanté a ocho o nueve pilotos, eso significa que la velocidad la tenemos. De esta carrera algo muy reforzado", sentenció Viñales, que mañana tendrá una nueva oportunidad saliendo segundo en parrilla a la carrera de grand prix del fin de semana de Austria.