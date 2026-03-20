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Noticias
MotoGP GP de Brasil

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brasil y quiénes irán a la Q1 en Goiania

Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación de MotoGP del GP de Brasil 2026 en Goiania, y quiénes disputarán la Q1 en la pista carioca.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ya está en marcha la segunda cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, un Gran Premio de Brasil que supone el retorno del país latinoamericano al calendario tras 22 años de ausencia, y el primer fin de semana de carreras en el remodelado circuito de Goiania desde finales de los años 80. Así, este viernes, 20 de marzo, se han disputado ya los primeros entrenamientos libres y la Práctica, en una jornada pasada por agua, lo cual obligó a retrasar los dos ensayos.

Recuerda:

Así, este sábado será el turno de la primera carrera al sprint, y de la clasificación, para la cual ya ha sido importante la primera Práctica disputada en territorio carioca. Y es que, como sabes, es el único entrenamiento que sirve para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos, pasan directos a la Q2 de la cronometrada, donde se definirán tanto la pole para sábado y domingo como los 12 primeros puestos de la parrilla de salida. El resto de pilotos quedarán obligados a disputar la primera fase, una Q1 previa en la que se repartirán los dos últimos billetes, también para los dos corredores más veloces.

De esta forma, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Brasil 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 en el GP de Brasil de MotoGP 2026

Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Brasil de MotoGP 2026

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Goiania (Brasil)

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 France J. Zarco LCR 5 Honda 7

1'21.257

   169.905  
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 17

+0.125

1'21.382

 0.125 169.644  
3 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 16

+0.308

1'21.565

 0.183 169.263  
4 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 14

+0.309

1'21.566

 0.001 169.261  
5 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 15

+0.493

1'21.750

 0.184 168.880  
6 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 16

+0.538

1'21.795

 0.045 168.787  
7 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 17

+0.568

1'21.825

 0.030 168.725  
8 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+0.625

1'21.882

 0.057 168.608  
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.710

1'21.967

 0.085 168.433  
10 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 17

+0.810

1'22.067

 0.100 168.228  
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 14

+0.831

1'22.088

 0.021 168.185  
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 14

+0.873

1'22.130

 0.042 168.099  
13 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+0.875

1'22.132

 0.002 168.095  
14 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 15

+0.969

1'22.226

 0.094 167.903  
15 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 11

+1.098

1'22.355

 0.129 167.640  
16 Spain J. Mir Honda 36 Honda 18

+1.135

1'22.392

 0.037 167.564  
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+1.435

1'22.692

 0.300 166.956  
18 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 12

+1.476

1'22.733

 0.041 166.874  
19 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 16

+1.633

1'22.890

 0.157 166.558  
20 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20

+2.043

1'23.300

 0.410 165.738  
21 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 14

+2.644

1'23.901

 0.601 164.551  
22 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+4.706

1'25.963

 2.062 160.603  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Brasil

  • Marc Márquez en Tailandia y Brasil
  • Pedro Acosta en Tailandia y Brasil
  • Jorge Martín en Tailandia y Brasil
  • Alex Márquez en Tailandia y Brasil
  • Johann Zarco en Tailandia y Brasil
  • Ai Ogura en Tailandia y Brasil
  • Marco Bezzecchi en Tailandia
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia
  • Joan Mir en Tailandia
  • Brad Binder en Tailandia
  • Pecco Bagnaia en Brasil
  • Fabio Quartararo en Brasil
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil
  • Fermín Aldeguer en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Brasil

  • Tony Arbolino
  • Manu González
  • David Alonso
  • Ángel Piqueras
  • Mario Aji
  • Celestino Vietti
  • Dani Muñoz
  • Izan Guevara
  • Collin Veijer
  • Alonso López
  • Alex Escrig
  • Deniz Öncü
  • Iván Ortolá
  • Filip Salac

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Brasil

  • David Almansa
  • Cormac Buchanan
  • Vera Pratama
  • Joel Kelso
  • Rico Salmela
  • Joel Esteban
  • Brian Uriarte
  • Marco Morelli
  • Leo Rammerstorfer
  • Casey O'Gorman
  • Guido Pini
  • Hakim Danish
  • Valentín Perrone
  • Máximo Quiles

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