Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brasil y quiénes irán a la Q1 en Goiania
Mira qué pilotos han pasado directos a la Q2 de la clasificación de MotoGP del GP de Brasil 2026 en Goiania, y quiénes disputarán la Q1 en la pista carioca.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Ya está en marcha la segunda cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, un Gran Premio de Brasil que supone el retorno del país latinoamericano al calendario tras 22 años de ausencia, y el primer fin de semana de carreras en el remodelado circuito de Goiania desde finales de los años 80. Así, este viernes, 20 de marzo, se han disputado ya los primeros entrenamientos libres y la Práctica, en una jornada pasada por agua, lo cual obligó a retrasar los dos ensayos.
Así, este sábado será el turno de la primera carrera al sprint, y de la clasificación, para la cual ya ha sido importante la primera Práctica disputada en territorio carioca. Y es que, como sabes, es el único entrenamiento que sirve para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos, pasan directos a la Q2 de la cronometrada, donde se definirán tanto la pole para sábado y domingo como los 12 primeros puestos de la parrilla de salida. El resto de pilotos quedarán obligados a disputar la primera fase, una Q1 previa en la que se repartirán los dos últimos billetes, también para los dos corredores más veloces.
De esta forma, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Brasil 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 en el GP de Brasil de MotoGP 2026
- Johann Zarco
- Marc Márquez
- Toprak Razgatlioglu
- Jorge Martín
- Pedro Acosta
- Alex Márquez
- Fabio Quartararo
- Fermín Aldeguer
- Pecco Bagnaia
- Ai Ogura
Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Brasil de MotoGP 2026
- Luca Marini
- Jack Miller
- Alex Rins
- Maverick Viñales
- Diogo Moreira
- Joan Mir
- Brad Binder
- Franco Morbidelli
- Fabio Di Giannantonio
- Marco Bezzecchi
- Raúl Fernández
- Enea Bastianini
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Goiania (Brasil)
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|7
|
1'21.257
|169.905
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|17
|
+0.125
1'21.382
|0.125
|169.644
|3
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|16
|
+0.308
1'21.565
|0.183
|169.263
|4
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|14
|
+0.309
1'21.566
|0.001
|169.261
|5
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|15
|
+0.493
1'21.750
|0.184
|168.880
|6
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|16
|
+0.538
1'21.795
|0.045
|168.787
|7
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|17
|
+0.568
1'21.825
|0.030
|168.725
|8
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|13
|
+0.625
1'21.882
|0.057
|168.608
|9
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|15
|
+0.710
1'21.967
|0.085
|168.433
|10
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|17
|
+0.810
1'22.067
|0.100
|168.228
|11
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|14
|
+0.831
1'22.088
|0.021
|168.185
|12
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|14
|
+0.873
1'22.130
|0.042
|168.099
|13
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|15
|
+0.875
1'22.132
|0.002
|168.095
|14
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|15
|
+0.969
1'22.226
|0.094
|167.903
|15
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|11
|
+1.098
1'22.355
|0.129
|167.640
|16
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|18
|
+1.135
1'22.392
|0.037
|167.564
|17
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|13
|
+1.435
1'22.692
|0.300
|166.956
|18
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|12
|
+1.476
1'22.733
|0.041
|166.874
|19
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|16
|
+1.633
1'22.890
|0.157
|166.558
|20
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|20
|
+2.043
1'23.300
|0.410
|165.738
|21
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|14
|
+2.644
1'23.901
|0.601
|164.551
|22
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|13
|
+4.706
1'25.963
|2.062
|160.603
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Brasil
- Marc Márquez en Tailandia y Brasil
- Pedro Acosta en Tailandia y Brasil
- Jorge Martín en Tailandia y Brasil
- Alex Márquez en Tailandia y Brasil
- Johann Zarco en Tailandia y Brasil
- Ai Ogura en Tailandia y Brasil
- Marco Bezzecchi en Tailandia
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia
- Joan Mir en Tailandia
- Brad Binder en Tailandia
- Pecco Bagnaia en Brasil
- Fabio Quartararo en Brasil
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Fermín Aldeguer en Brasil
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Brasil
- Tony Arbolino
- Manu González
- David Alonso
- Ángel Piqueras
- Mario Aji
- Celestino Vietti
- Dani Muñoz
- Izan Guevara
- Collin Veijer
- Alonso López
- Alex Escrig
- Deniz Öncü
- Iván Ortolá
- Filip Salac
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Brasil
- David Almansa
- Cormac Buchanan
- Vera Pratama
- Joel Kelso
- Rico Salmela
- Joel Esteban
- Brian Uriarte
- Marco Morelli
- Leo Rammerstorfer
- Casey O'Gorman
- Guido Pini
- Hakim Danish
- Valentín Perrone
- Máximo Quiles
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