Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brasil y quiénes irán a la Q1 en Goiania

Ya está en marcha la segunda cita de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, un Gran Premio de Brasil que supone el retorno del país latinoamericano al calendario tras 22 años de ausencia, y el primer fin de semana de carreras en el remodelado circuito de Goiania desde finales de los años 80. Así, este viernes, 20 de marzo, se han disputado ya los primeros entrenamientos libres y la Práctica, en una jornada pasada por agua, lo cual obligó a retrasar los dos ensayos.

Así, este sábado será el turno de la primera carrera al sprint, y de la clasificación, para la cual ya ha sido importante la primera Práctica disputada en territorio carioca. Y es que, como sabes, es el único entrenamiento que sirve para determinar qué pilotos, los 10 más rápidos, pasan directos a la Q2 de la cronometrada, donde se definirán tanto la pole para sábado y domingo como los 12 primeros puestos de la parrilla de salida. El resto de pilotos quedarán obligados a disputar la primera fase, una Q1 previa en la que se repartirán los dos últimos billetes, también para los dos corredores más veloces.

De esta forma, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de Brasil 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 en el GP de Brasil de MotoGP 2026

Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Brasil de MotoGP 2026

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Goiania (Brasil)

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Brasil

Marc Márquez en Tailandia y Brasil

Pedro Acosta en Tailandia y Brasil

Jorge Martín en Tailandia y Brasil

Alex Márquez en Tailandia y Brasil

Johann Zarco en Tailandia y Brasil

Ai Ogura en Tailandia y Brasil

Marco Bezzecchi en Tailandia

Fabio Di Giannantonio en Tailandia

Joan Mir en Tailandia

Brad Binder en Tailandia

Pecco Bagnaia en Brasil

Fabio Quartararo en Brasil

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Fermín Aldeguer en Brasil

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Brasil

Tony Arbolino

Manu González

David Alonso

Ángel Piqueras

Mario Aji

Celestino Vietti

Dani Muñoz

Izan Guevara

Collin Veijer

Alonso López

Alex Escrig

Deniz Öncü

Iván Ortolá

Filip Salac

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Brasil

David Almansa

Cormac Buchanan

Vera Pratama

Joel Kelso

Rico Salmela

Joel Esteban

Brian Uriarte

Marco Morelli

Leo Rammerstorfer

Casey O'Gorman

Guido Pini

Hakim Danish

Valentín Perrone

Máximo Quiles