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MotoGP GP de Malasia

Viñales: "Estoy sintiendo menos dolor; es aire fresco comprender que mi límite es ese"

Maverick Viñales celebró que el tratamiento de su hombro izquierdo está funcionando, aliviando su dolor y permitiéndole este viernes en Sepang pasar directo a la Q2 por primera vez en MotoGP 2026.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 30 oct 2026, 9:51

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Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cambio drástico de la situación para Maverick Viñales. Aunque el piloto español pudo volver a la acción del Mundial de MotoGP hace unas semanas, seguía experimentando problemas en su hombro izquierdo, que tanta lata le está dando desde que se lesionó en Sachsenring a mediados de 2025, por la sobrecarga de trabajo continuado que conlleva la gira asiática.

Así ha sido el viernes:

Hace una semana, en Phillip Island, el de Roses llegó a admitir que seguía corriendo y no paraba porque, si no, se quedaba sin cobrar en base al contrato que aún le une a KTM. Pero, apenas unos días después, el catalán se ha llevado una de sus alegrías más grandes en 2026.

En un viernes muy positivo para la casa de Mattighofen en Sepang, Viñales fue capaz de pasar directamente a la Q2 en Malasia por primera vez en lo que va de curso. El gerundense acabó octavo en la Práctica, con un 1:57.547, a medio segundo del mejor tiempo, de Marc Márquez, y a apenas dos milésimas de su compañero en Tech3, Enea Bastianini, que terminó séptimo.

Así, Viñales pudo celebrar su mejor resultado del curso, explicándolo en base a una clara disminución de dolor en su hombro. El español señaló al término de la jornada que el tratamiento que está siguiendo en las últimas carreras le está dando, hasta ahora, un buen resultado.

"Intentaré aguantar todo el fin de semana, pero si en la carrera al sprint veo que me empieza a doler más [el hombro], entonces me reservaré para la carrera principal. Así que no hay duda de que tengo que quitarme el dolor de alguna manera, porque en cuanto lo consiga, podré ir rápido. Todavía me duele un poco al acelerar, pero mucho menos que en Australia", empezó diciendo Viñales a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"El tiempo ha salido luchando con la moto. Hace tanto tiempo que no corro a buen nivel que ahora me cuesta mucho ir muy rápido de repente. Lucho mucho con la moto, así que tengo que intentar entender cómo ser más delicado con ella, para ser más preciso. Pero el tiempo de vuelta no me ha costado demasiado, la verdad. Creo que podría mejorarlo un poco".

"Sepang me está ayudando, y también creo que lo está haciendo el tratamiento que he estado siguiendo desde Phillip Island. Me está aliviando el dolor, y cuando duele menos, tengo más potencia. Así que creo que eso tiene sus consecuencias. Sigo sintiendo dolor, pero menos. Así que el objetivo es llegar a Portimao y Valencia intentando no tener dolor. Porque en cuanto no lo tengo, veo ganancia", detalló.

"Por poner un ejemplo, cuando tengo dolor puedo levantar 5 kilos; sin dolor, levanto 12. Esa es la diferencia que hay. Y, sobre todo, en las posturas extrañas en la moto, en las que te encuentras en una posición muy extrema, la diferencia es aún mayor. Como se trata de músculos muy pequeños, en cuanto tengo dolor, mi fuerza es nula. Pero veo que, cuando el dolor es menor, entonces puedo rendir. Así que la posición de pilotaje es totalmente diferente en el lado izquierdo. Eso es lo que he notado hoy".

Cuestionado sobre un objetivo para el sábado, Viñales respondió: "Estaré contento si mantengo el dolor tal y como lo he notado hoy. Si esto sigue así, entonces podemos aspirar a algo más en próximos circuitos. Porque, obviamente, el rendimiento llegará en cuanto pueda exigir más a la moto. Por desgracia, esta moto solo funciona cuando la exiges al máximo".

"Así que no puedes limitarte a pilotar, tienes que forzar la moto al máximo en todo momento. Volver a ver mi nombre arriba es un soplo de aire fresco, por comprender que el límite es el dolor, nada más. Porque en cuanto desaparezca, creo que estaré donde lo dejé en Sachsenring. Así que ese es el lado positivo", cerró.

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