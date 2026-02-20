Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

Maverick Viñales afronta en un tono muy positivo el último ensayo previo al arranque del curso 2026 de MotoGP. Una semana antes del Gran Premio de Tailandia que abrirá la temporada, el campeonato afronta este sábado y este domingo el último test invernal, que servirá a pilotos y equipos para poner a punto los últimos detalles para llegar a la carrera inicial con garantías.

En el caso del corredor nacido en Roses, viene de un test de Sepang muy positivo para él. Viñales se encontró mayormente cómodo con su KTM del equipo Tech3, y tiene ya casi claro al 100 por 100 la moto con la que empezará el año. Únicamente le quedaron algunos detalles por probar en Malasia, relacionados sobre todo con la aerodinámica, que es lo que se dedicará a testar en Buriram a partir de mañana.

"Los test de Sepang fueron muy positivos, sinceramente, las sensaciones fueron bastante buenas. Así que puedo decir que estoy bastante seguro de la moto con la que comenzaré la temporada", empezó explicando el catalán a los medios este viernes, en su llegada al circuito de Chang. "Aquí, solo necesito confirmar algunas cosas en cuanto a la aerodinámica, porque todavía tenemos que probar algunas cosas más, que no tuvimos tiempo suficiente en Sepang".

"Pero para mí está bastante claro, así que estoy bastante contento y seguro de que vamos a elegir un buen paquete para empezar el año, y creo que el objetivo principal de este test será preparar el próximo fin de semana", siguió.

Cuestionado por las diferencias desde el punto de vista mental respecto al test de Tailandia de 2025, cuando era nuevo con la RC16, comentó: "El año pasado, sobre todo porque era nuevo con la moto, no sabía exactamente las sensaciones que necesitaba para ser rápido con la KTM, así que es una gran diferencia. Obviamente, me siento mucho más preparado".

"Creo que, por cómo pilotaba, hemos dado con los puntos débiles de la moto, así que he podido pilotar de forma mucho más natural y con mucha más, digamos, consistencia a lo largo de las vueltas, lo cual también es muy importante. Así que estamos bastante preparados, solo falta empezar el año y ver dónde estamos, en primer lugar".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, habla con Jorge Lorenzo Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y preguntado por si ya está notando grandes beneficios de trabajar con Jorge Lorenzo durante el invierno, Viñales apuntó que, según su opinión, aún es pronto para ello: "Los beneficios, creo, vendrán un poco más adelante. Especialmente, pienso que vendrán después de la primera carrera, cuando podamos evaluar realmente lo que necesitamos, en qué tenemos que centrarnos y en qué tenemos que trabajar".

"Para mí, y tal y como estamos trabajando, es importante mantener la concentración, seguir entendiendo los puntos que hay que mejorar, especialmente en el estilo de pilotaje. Como he mencionado, Jorge me aporta una forma diferente de entrenar, con la moto, sobre todo durante el invierno, y creo que por eso quiero empezar ya la primera carrera, porque necesitamos entender realmente dónde tenemos que mejorar. Así que creo, como he mencionado, que tenemos mucho trabajo por hacer en casa, pero obviamente, en la pista, ha sido un nivel diferente cuando he vuelto".

Por último, al gerundense le abordaron por el gran tema de las últimas horas: el cambio de sede del Gran Premio de Australia. MotoGP dejará de ir a uno de sus lugares más icónicos, Phillip Island, para visitar el primer circuito totalmente urbano de su historia, la pista de Adelaide, una decisión que ha suscitado nostalgia entre los aficionados, y dudas sobre si el trazado, que acogió la Fórmula 1 entre 1985 y 1995, cumplirá con los estándares necesarios de seguridad.

"Obviamente, Phillip Island es un circuito precioso, pero si el campeonato cambia, seguro que hay una razón. Aún no he hablado con los responsables del Mundial, pero debe haber diferentes razones detrás de eso, y vamos a intentar escuchar, y al final, tendremos una razón. Así que si tenemos que ir a otro circuito, iremos en cualquier caso, así que hay que afrontarlo de forma positiva", concluyó Viñales.