Por qué el circuito de Adelaide es el movimiento que MotoGP estaba esperando

Esta ha sido una semana muy intensa para los ejecutivos de Dorna, rebautizada la empresa como MotoGP Sports Entertainment. El lunes y el martes organizaron una convención en Barcelona a la que asistieron representantes de todos los equipos, patrocinadores y socios del campeonato. El encuentro estuvo básicamente enfocado en explicar hacia dónde apunta el certamen en cuestiones estratégicas, de imagen y de negocio.

Dos días después, el tuétano de ese mensaje tomó cuerpo al otro lado del mundo. En Adelaida, una ciudad australiana que busca recolocarse en un escaparate que en las últimas décadas han compartido Sídney y Melbourne, Carlos Ezpeleta, el director deportivo de MotoGP, presentó junto a Peter Malinauskas, el primer ministro del estado del Sur de Australia, el proyecto que en 2027 pondrá fin a las carreras de MotoGP en Phillip Island casi 30 años después.

El trazado de Adelaida aprovechará sectores del que hace más de cuatro décadas albergó el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 durante once ediciones (1985-1995). Al margen del aspecto socioeconómico que supondrá esta maniobra, también hay que poner en valor la transgresión en el ámbito deportivo, puesto que Adelaida se convertirá en el primer circuito íntegramente urbano del calendario de MotoGP.

El adiós a Phillip Island es doloroso porque se trata de un paisaje icónico del curso en MotoGP, único tanto por su emplazamiento como por su perfil, capaz de ofrecer algunas de las carreras más espectaculares de la historia.

Circuito Adelaide MotoGP

Sin embargo, esos incuestionables puntos de fuerza se mezclan con otros que no lo son tanto, como la climatología y la fauna de la zona, dos factores que inciden regularmente para alterar la agenda del fin de semana.

A ello hay que añadirle la discreta afluencia de público –en la última edición no se llegó a los 40.000 espectadores el domingo–, en parte debido a la falta de plazas hoteleras, que dificulta mucho las cosas.

Tampoco juega a su favor la inversión que requieren las instalaciones, tanto en términos de seguridad como también en aspectos más comerciales –hospitalidad–. Todo ese combinado, sumado a la negativa del gobierno de Victoria a llevar la carrera al Albert Park, en pleno centro de Melbourne, han generado la coyuntura perfecta para que el proyecto de Adelaide se concretara.

Motorsport.com entiende que el diálogo con el ejecutivo de Malinauskas se llevaron a cabo en paralelo con la voluntad de renovar con Phillip Island. La firma, sin embargo, no se produjo hasta esta misma semana, una vez quedó claro que el grupo de Jacinta Allan, 'premier' de Victoria, descartó el poder correr en Albert Park.

"Lo que buscamos son lugares que reúnan los estándares que requerimos y que creemos que se merece un gran premio de MotoGP", declaraba Ezpeleta, hace poco más de una semana, en una charla mantenida con Motorsport.com, en Kuala Lumpur, con motivo de la presentación de la temporada 2026. En aquel momento, el ejecutivo español todavía estaba a la espera de saber la respuesta que daría Victoria, y que aceleraría el acuerdo con Adelaide.

Desde los despachos donde se dirige MotoGP hay plena consciencia de la sacudida que se ha dado a toda la comunidad motera. Y el mensaje que se ha mandado tiene múltiples destinatarios. En primer lugar, las hechuras del nuevo Gran Premio de Australia –en una gran ciudad y con una gran inversión detrás– encajan mucho mejor con la naturaleza de evento que busca MotoGP Sports Entertainment y, obviamente, también Liberty Media.

Por otro lado, se espera que esta iniciativa pueda provocar un efecto reclamo, y que otras capitales se planteen un tinglado de tal magnitud. Y otro receptor son los promotores de las demás pruebas del Mundial, que acaban de ver cómo un trazado de los más populares se ha quedado sin su acontecimiento más relevante del año, tras perder el pulso con la organización.

Como era de esperar, la noticia del adiós a Phillip Island ha provocado un seísmo, que voces relevantes como la de Casey Stoner se han ocupado de amplificar. Son muchos, como el corredor de Southport, los que consideran casi un sacrilegio abandonar uno de los circuitos más reconocibles y vertiginosos, para sustituirlo por una aventura como la de Australia del Sur.

"¿Por qué MotoGP eliminaría del calendario la que quizás sea su mejor pista? Les dejo a ustedes imaginar las razones", colgaba Stoner en su cuenta de Instagram. A la estela del bicampeón del mundo, una de las voces habitualmente más críticas con la gestión del campeonato, seguro que se sumarán otros contrarios al cambio.

Una de las críticas más recurrentes gira alrededor de la teórica falta de seguridad que puede suponer para los pilotos el competir en un circuito urbano. "Adelaide será más seguro que varios de los trazados permanentes que visitamos durante el año", cuenta Ezpeleta. "Los estándares de seguridad no los marcamos nosotros, sino que los establece la Federación Internacional de Motociclismo (FIM)", añade.

"Con la tecnología que empleamos, sabemos la distancia mínima que tiene que haber desde la trazada hasta los muros. En este caso, además, hemos añadido un margen de seguridad extra del 10%", subraya el dirigente, en referencia al programa informático desarrollado por la Universidad de Padua en el que se apoya el campeonato para calcular y mejorar las escapatorias.

Con todo lo anterior en mente, el desembarco en Adelaide es una jugada tan ambiciosa como implacable. Internamente, porque se trata de la primera gran operación que se ejecutará después de la compra de Dorna por parte de Liberty. Y de puertas hacia afuera, porque concentrará una gran cantidad de miradas. Algunas de ellas, como las que representa Stoner, esperan con el colmillo afilado por si la cosa sale mal.