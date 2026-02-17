Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir

El Mundial de MotoGP está listo para disputar los últimos ensayos antes de dar paso al fuego real. Tras el test de Sepang, este fin de semana, el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, la categoría reina afronta sus últimos ensayos colectivos del invierno. Será en el Circuito Internacional de Chang, en Buriram (Tailandia), donde la semana que viene (fin de semana del 1 de marzo) comenzará la nueva temporada 2026. Para no perderte nada, apunta los horarios de este segundo test oficial de la pretemporada, qué pilotos estarán presentes y cómo seguirlo, tanto por televisión como en directo.

Horarios del Test de Tailandia de MotoGP 2026

A qué hora es el Test de Buriram (Tailandia) de MotoGP 2026 para España: sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 04:00h a 12:00h de la mañana.

El Test de Tailandia de MotoGP tendrá horarios más benévolos que los entrenamientos de Sepang de principios de mes. En los dos días de ensayos (sábado 21 y domingo 22), la acción en pista arrancará a las 10 de la mañana en horario local de Buriram. La sesión matinal durará 3 horas, hasta las 13:00h de la tarde. Tras 20 minutos de parón para comer, llegará la sesión vespertina: de 13:20h a 18.00h, es decir, de 4 horas y 40 minutos.

Traducido todo esto en hora española, los dos días de test en el circuito de Chang comenzarán a las 4 de la madrugada, tanto sábado como domingo. La sesión matinal finalizará a las 7 de la mañana. La vespertina irá desde las 7:20h hasta las 12:00h. Por otra parte, si estás en Latinoamérica y quieres seguir el último Test de pretemporada de 2026, también te dejamos los horarios a continuación, ¡apunta!.

A que hora es el Test de Tailandia de MotoGP 2026 para México: sábado 21 y domingo de febrero, de 21 :00h del día anterior a 05:00h.

A que hora es el Test de Tailandia de MotoGP 2026 para Colombia, Perú y Ecuador: sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 22:00h del día anterior a 06:00h.

A que hora es el Test de Tailandia de MotoGP 2026 para Venezuela y Bolivia: sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 23:00h del día anterior a 07:00h.

A que hora es el Test de Tailandia de MotoGP 2026 para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 00:00h a 08:00h.

Qué pilotos disputan el Test de Tailandia de MotoGP 2026

El test de Buriram de la pretemporada de MotoGP 2026 será colectivo, al igual que los entrenos de Sepang de principios de mes. Eso quiere decir que podrán participar en él todos los pilotos titulares de la parrilla de la categoría reina, además de los probadores que cada marca quiera utilizar para estar a punto para el GP de Tailandia que abrirá el nuevo curso.

La principal novedad será el regreso a la acción de Jorge Martín. El campeón del mundo de 2024 se ha recuperado de sus operaciones, de lesiones que sufrió en su durísimo 2025, y está listo para comenzar a rodar al manillar de la Aprilia tras perderse los ensayos de Malasia. Quien seguirá ausente será Fermín Aldeguer: el murciano se lesionó entrenando a principios de enero y no estará en Chang ni para el test ni para la primera carrera de la campaña, esperándose su retorno para Brasil o Austin, a finales de marzo. Michele Pirro le sustituirá al manillar de su Ducati de especificación 2025.

Cómo seguir el Test de Tailandia de MotoGP 2026: televisión y Live Timing

Una vez más, la principal y única manera de seguir el test de Tailandia de MotoGP 2026 en directo será a través de Live Timing, es decir, del cronometraje en vivo del campeonato, disponible a través de un 'Timing Pass' que cuesta 17.99 euros para toda la temporada. Como es costumbre, el campeonato no retransmite los test en directo por televisión, únicamente el de Valencia de postemporada tras la última carrera del curso.

Sin embargo, se grabarán algunas imágenes de televisión, que se emitirán a modo de resumen. Las primeras impresiones llegarán a través del VideoPass de MotoGP, que ofrecerá un resumen diario de hora y media en su programa 'After the Flag', de 11:30h a 13:00h del mediodía para España, con la última media hora de cada día de test en directo. En España, DAZN también ofrecerá un resumen de alrededor de media hora de duración, en la tarde del sábado y del domingo, a partir de las 20:30 horas, aproximadamente.