Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

Maverick Viñales continúa confirmando que la KTM para la temporada 2026 va, aparentemente, por el buen camino. El piloto español no pudo disfrutar de la RC16 que él mismo enderezó en 2025 por una lesión que le privó de disputar gran parte de la segunda mitad de curso, pero el arranque de esta pretemporada le está sirviendo para dejar claro el buen trabajo de la casa de Mattighofen durante el invierno.

Tras acabar tercero en la primera jornada del test colectivo de Malasia, con un buen 'time attack' final, el de Roses volvió a ocupar la zona alta de la tabla en un segundo día que acabó antes de tiempo por la llegada de la lluvia, aunque el catalán fue de los pocos que rodó incluso con la pista en condiciones mixtas. El gerundense terminó quinto, con un 1:57.126, a 252 milésimas del mejor crono, de Joan Mir, y a 10 milésimas de la mejor KTM, la de Pedro Acosta, que fue cuarto.

Cuestionado por los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Viñales resumió el día apuntando a la mejora que nota de una manera clara: "Cuando pongo las gomas nuevas, voy cómodo yendo al límite. Y eso es una gran ventaja. El año pasado, cuando ponía las gomas nuevas, me aparecían todos los problemas. Y este año la pongo y voy un poco donde quiero, con la moto fina, y el tiempo por vuelta viene fácil. Eso es de lo más importante".

Y sobre si detrás de la explicación a esta cuestión está Jorge Lorenzo, su nuevo coach, el #12 apuntó: "Todo es una suma, es una suma de todo. Yo creo que, al final, todo el trabajo que he hecho con Jorge me ha ayudado a entender más los neumáticos y a ir más al límite, y también está que la moto ha mejorado. No pude aprovechar la segunda mitad de año, pero la moto ha dado un salto hacia delante".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El paso adelante de Viñales podría plasmarse en una mejoría en las salidas, que a veces le cuestan. Viñales lo analizó así: "Para mí es una cuestión de mentalidad. Siempre que he salido delante, he salido a cuchillo. Quizá cuando he salido el 10º, no he estado en mi zona de confort y no he salido con la misma garra, como cuando salgo en primera línea. Entonces, para mí es una cuestión de estar enfocado, incluso si sales el 15º. Obviamente estamos trabajando, practicando adelantamientos en todos los sentidos, y voy a estar preparado".

"Mañana intentaremos simular una carrera larga para entender la degradación de la goma. El año pasado, en las últimas vueltas, siempre nos costaba entender cuánto baja el neumático. Aunque Sepang, siempre es difícil. Siempre. La degradación es enorme. Hay que ver los rivales también. Si hacen una simulación larga, cómo les baja el neumático. Pero la moto funciona bien. Ahora ya son detalles, de decir, 'pues prefiero este alerón delantero con este alerón trasero, la combinación me gusta'. Es más definir esas cosas, nada más", continuó.

Por último, definió el trabajo que le queda en la KTM: "Estamos eligiendo qué aerodinámica usar, qué combinación. La parte delantera está bastante clara, en la trasera todavía hay que trabajar en ella. Lo es todo para la estabilidad de la moto. Al final, he rodado la mayor parte del tiempo con la aerodinámica nueva y es la que más me gusta. Entonces, toda la parte frontal está más que clara. Hay que definir la trasera. Todavía no he probado nada. Lo voy a probar mañana en la parte trasera de la moto", cerró.