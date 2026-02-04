Test Sepang MotoGP: Mir lidera y Yamaha se ausenta en un Día 2 interrumpido por lluvia

La segunda jornada del Test de Sepang de MotoGP ya es historia. Los primeros entrenamientos colectivos de la pretemporada 2026 han continuado este miércoles en el circuito ubicado en Malasia, en un día en el que hubo que contar con tres ausencias: a las ya sabidas de Jorge Martín y Fermín Aldeguer, recuperándose de sus operaciones y de una lesión entrenando respectivamente, hubo que sumar la de Fabio Quartararo, quien tras su dura caída en los ensayos del martes se rompió el dedo corazón de la mano derecha y decidió volverse a cuenta, habida cuenta de que ya ha rodado tres días en pista gracias al Shakedown.

Yamaha, en problemas: MotoGP Yamaha aborta su actividad en Sepang hasta detectar qué le ocurre al motor de la M1

Pero la falta del 'Diablo' no fue lo único que tuvo que lamentar Yamaha. Y es que la casa de Iwata protagonizó la gran noticia de la segunda tanda de entrenos en Sepang al detener por seguridad su rodaje en pista. Hay que remontarse al martes: tras su caída, Quartararo volvió a pista, pero sufrió un grave problema técnico que le obligó a detenerse. Este miércoles, la fábrica japonesa ha decidido parar con su actuación en el test hasta detectar el origen de la avería, relacionada con el nuevo motor V4, y que puede comprometer la seguridad de sus pilotos.

Así, la tropa conformada por Alex Rins, en el equipo oficial, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, en Pramac, y Augusto Fernández y Andrea Dovizioso, en la escuadra de pruebas, no rodaron ni un instante y no marcaron tiempos, dejando una clasificación de 17 corredores y quedando a expensas de descubrir el fallo, para ver si pueden o no rodar mañana jueves, en el cierre del test.

En cuanto al resto del entreno, las distintas marcas de la clase reina tenían en sus planes seguir con el rodaje para comprender los desarrollos durante el invierno, y emprender las primeras simulaciones de carrera. Después de la sesión matinal, hubo una larga espera en pista hasta que se volvió a rodar, a dos horas del final de la jornada. Los corredores acumularon vueltas, pero no mejoraron tiempos. Esperaban hacerlo al final del día, como ayer, pero todo se trastocó cuando, a poco más de una hora de la bandera a cuadros, la lluvia hizo acto de presencia en Sepang, mojando la pista e imposibilitando que se mejorara, aunque algunos pilotos sí se atrevieron a rodar en los últimos 60 minutos.

Así, la tabla de cronometraje se mantuvo sin tiempos, con Joan Mir dándole a Honda el mejor registro del miércoles. El campeón del mundo de 2020 mejoró lo que hizo Márquez un día antes y estableció el mejor tiempo del test de Sepang hasta ahora, un 1:56.874 con el que habría salido desde la pole en el GP de Malasia de 2025. El mallorquín fue el único que rompió la barrera del 1:56 junto a Franco Morbidelli. El italiano mejoró notablemente respecto a 24 horas antes y se quedó en 1:56.983, a 109 milésimas.

Detrás, apareció su compañero de equipo, Fabio Di Giannantonio, a 0.066 segundos. Y el Top 5 lo cerraron las KTM, posicionándose una vez más como la segunda marca en discordia, al menos por tiempos. La cuarta plaza fue para Pedro Acosta, que tras no buscar tiempo ayer sí lo hizo hoy (1:57.116). El 'Tiburón de Mazarrón' logró batir a Maverick Viñales por apenas 10 milésimas (1:57.126). El de Roses fue de los corredores que salió a rodar con condiciones mixtas.

Alex Márquez se cae y Marc se toma el segundo día con calma

La sexta plaza fue para un Marco Bezzecchi que continuó adelante con el trabajo de Aprilia, introduciendo novedades técnicas para seguir comparando la RS-GP de 2026 con la de 2025. Llamó especialmente la atención el nuevo colín que probó el italiano, con varios alerones para intentar dotar al tren trasero de la máxima estabilidad posible.

Precisamente, detrás de Bezzecchi se posicionó otra Aprilia, la de Raúl Fernández, a poco más de una décima, con Trackhouse teniendo a su disposición buena parte de las novedades de 2026. La octava plaza fue para Pecco Bagnaia, quien continuó con su trabajo de adaptación tras las buenas sensaciones del primer día. El turinés pudo mejorar hoy su registro de ayer, dejando el listón en 1:57.302, a 428 milésimas de la cabeza.

Ai Ogura y Enea Bastianini cerraron el Top 10, con Luca Marini undécimo, cayendo algo respecto a su actuación el martes, aunque con un crono muy similar. Y en duodécima posición apareció Alex Márquez. El vigente subcampeón del mundo fue uno de los protagonistas de la mañana, al caerse en la curva 5, donde también acabaron en el asfalto Quartararo y Moreira en el primer día. El catalán evitó daños físicos, pero su Ducati sí quedó más tocada. Sin embargo, por la tarde pudo volver a salir. El #73 fue el más rápido de la sesión vespertina, con un 1:58.094, 6 décimas más rápido que Bezzecchi.

Brad Binder y Johann Zarco (hoy con dos motos en el garaje del LCR, para comparar entre la Honda de 2025 y la de 2026) finalizaron detrás, mientras que Marc Márquez completó el Top 15. El líder del primer día se tomó el segundo con más calma, con el objetivo de completar su propia puesta a punto tras estar cuatro meses sin subirse a una MotoGP por lesión.

El nueve veces campeón del mundo logró un mejor tiempo de 1:58.386, muy lejos de Mir y de su propia marca del martes. Con todo, superó a Lorenzo Savadori, sustituto de Martín, y a Moreira, que cerró la tabla. Michele Pirro, como las Yamaha, tampoco completó ningún giro.

Clasificación y tiempos del Día 2 del Test de Sepang de MotoGP

Pos. Piloto Equipo Tiempo / Diferencia Vueltas 1 J. Mir Honda HRC 1:56.874 34 2 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0.109 41 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0.175 38 4 P. Acosta KTM Factory Racing +0.242 35 5 M. Viñales KTM Tech3 +0.252 50 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0.267 39 7 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0.400 28 8 P. Bagnaia Equipo Ducati +0.428 25 9 A. Ogura Equipo Trackhouse MotoGP +0.502 41 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0.676 27 11 L. Marini Honda HRC +0.691 28 12 A. Márquez Gresini Racing +0.790 27 13 B. Binder KTM Factory Racing +0.879 32 14 J. Zarco Honda LCR +1.472 30 15 M. Márquez Ducati Team +1.512 30 16 L. Savadori Aprilia Racing +1.692 36 17 D. Moreira LCR Team +1.697 31 - J. Miller Pramac Yamaha - 0 - A. Rins Yamaha MotoGP Team - 0 - T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing - 0 - A. Fernández Yamaha Factory Racing - 0