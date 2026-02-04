Acosta: "El año pasado, a estas alturas, ya me había caído cinco veces"

Sepang (Enviado Especial).- El corredor español marcó el cuarto mejor tiempo del día (01.57.116) a menos de dos décimas y media de la referencia que dejó Joan Mir, el piloto de Honda que lideró el día con el tiempo más rápido hasta ahora en este primer ensayo que se está celebrando en Malasia (01.56.874).

Sin embargo, el día no fue muy productivo, ya que el fuerte calor al mediodía y a primera hora de la tarde, y la irrupción de la lluvia a continuación, dejó a muchos pilotos en el garaje.

Pedro Acosta solo dio 35 vueltas al final del día, de ellas la mayoría, 31, en la sesión matinal, en la pudo exprimir la maquinaria naranja muy por debajo del mejor tiempo que marcó ayer (01.58.313). Esta mejor de más de casi 1.2 segundos acabó dejando satisfecho al murciano.

"Por la mañana me he centrado en probar cosas de aerodinámica, y me he quedado muy contento", aseguró el corredor de KTM esta tarde desde Sepang.

"La nueva cúpula, más pequeña, ha ido bien y, de hecho, es la que más me gusta. Es importante también ver que la moto se detiene bien", apostilló.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, con una nueva cúpula más pequeña Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Acosta afronta una temporada de transición en su carrera, con su futuro en Ducati a partir de 2027, pero precisamente esa seguridad le permitirá competir sin presión este año, dejando a un lado su habitual reticencia con el desarrollo de la RC16 para pilotar con la mente abierta.

"La moto es más rápida en general. Esta KTM es más natural y no tienes que empujar al 100% para sacar el máximo potencial", valoraba el joven corredor.

Acosta, que solo tiene 21 años y afronta su tercera temporada en la clase reina, recordó lo más que empezó el pasado curso, ya desde los test.

"El año pasado, a estas alturas, ya me había caído cinco veces. Es muy positivo pilotar una moto que te hace la vida más fácil", subrayó.

De cara al último día del test, este jueves, muchos pilotos planean completar sin detenerse una distancia de carrera, para entender el real potencial de la moto.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"No sé si haremos una simulación de carrera, porque la lluvia puede que haya cambiado un poco los planes", observó.

Acosta está satisfecho de cómo están yendo las cosas, pero aún no tiene claro dónde están.

"Es difícil saber si esta moto está para ganar en Tailandia, porque el año pasado comenzamos bien aquí, y luego fue un desastre. Hay que calmarse. Sabemos que lo estamos haciendo bien", avisó.

Aunque es solo un test, el de KTM sabe que un buen tiempo y estar arriba en la tabla es siempre mejor que no estarlo. "A todos nos gusta vernos delante; y el que diga que no, miente".