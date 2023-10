Martín, confiado en Australia: "Intentaré romper la carrera"

Jorge Martín va a por todas en Australia. El piloto español fue el protagonista del arranque de la jornada del sábado en Phillip Island, al conseguir una pole estratosférica, la tercera de la temporada para él, todas ellas en los últimos grandes premios. El piloto madrileño dominó desde el principio de la Q2 y bajó hasta el 1:27.246, registro con el que superó el récord del circuito por más de medio segundo, y con el que dejó atrás a Brad Binder por más de 4 décimas.

Una vez que terminó la sesión de entrenamientos oficiales, el piloto del Pramac Racing habló ante los medios de comunicación y se mostró pletórico por lo que acababa de conseguir.

Martín reconoció que no se esperaba ser tan superior en la clasificación, y también que intentará escaparse en la carrera larga de este sábado (que se adelantó por las malas previsiones para el domingo), un hito que el jueves Pecco Bagnaia consideraba imposible en Australia, a no ser que se tratara de Casey Stoner, el héroe local, que siempre era muy superior.

"La verdad es que estoy muy bien todo el fin de semana, pero especialmente hoy. Creo que en cuanto a ritmo tenemos un poquito más. La vuelta rápida fue un tiempazo, pero no me lo esperaba para nada. Era importante hacerlo hoy, intentaré romper la carrera. Normalmente, las sprint me van bien. A ver si aquí no hay tiempo para que miren mis datos", dijo el de San Sebastián de los Reyes a DAZN.

Tras Martín y Binder saldrá precisamente el rival por el título del #89, Bagnaia. Antes, el italiano pudo superar sin contratiempos la Q1, como no pudo hacer hace una semana en Indonesia, demostrando el buen trabajo de Ducati de nuevo del viernes al sábado.

El #1 remarcó la importancia de su posición en la parrilla de salida: "Hemos trabajado mucho en la moto, y hemos cambiado muchas cosas. Ayer no estuvimos suficientemente finos en la vuelta rápida. Salir desde la primera línea era muy importante", comentó.