Martín: "Mi mejor sprint del año"

La de Losail es la octava victoria al sprint para el español, y la sexta de las últimas siete disputadas. Con este resultado, el de Pramac trasladó automáticamente hasta la semana que viene, en Valencia, la gresca por el campeonato que mantiene con Bagnaia, quinto al cruzar la meta.

La mejor versión de Jorge Martín emergió en el momento adecuado, después de un viernes complicado por la estrategia adoptada con las gomas; y seguramente supuso una bocanada de oxígeno que le recoloca en una posición ideal con vistas a los tres últimos asaltos; este domingo en la carrera larga, y el fin de semana que viene, en Cheste.

Tras una salida decente, "la primera de las que realicé hasta ahora sin derrapar", según dijo después, al #89 le superaron Pecco Bagnaia y Marc Márquez. Sin embargo, el aspirante mantuvo la calma en todo momento, sin poner en riesgo lo que tenía y con la mirada puesta en el objetivo. Se dio un respiro para que las gomas cogieran temperatura, y a partir de ese momento se fue en busca del liderato con todo el convencimiento de quien solo tiene cosas a ganar.

"Cuando me adelantaron Marc y Pecco tuve que aceptar esa situación, y poco a poco ir cogiendo mi ritmo para volver a adelantarles. Al asegurarme de que las presiones de los neumáticos estaban bien, decidí atacar", resumió Martín, muy contento con su capacidad de reacción en un momento delicado como el que le sobrevino al principio de la prueba: "Ha sido mi mejor carrera al sprint del año, por cómo me sobrepuse a una situación difícil".

Como es lógico, la gestión de la presión a nivel mental se ha convertido en un factor determinante en el trepidante pulso que mantienen los dos únicos aspirantes al título, representado en esos dos encontronazos que mantuvieron en los primeros compases de la sprint, tanto en la salida como en el adelantamiento de Martín a Bagnaia, en el segundo giro.

"Estamos cerquita. El sentir tanta presión ayer no me ayudó, pero hoy decidí que sea lo que tenga que ser. Tengo que disfrutar encima de la moto y es lo que he hecho. En carrera me he encontrado como nunca", declaró el madrileño, consciente de que el planteamiento de este domingo será otro. "El consumo de los compuestos es altísimo, y corremos con lo que tenemos porque no hay compuestos más duros", remachó Martín, que deja entrever la relevancia que tendrá la gestión de esa degradación en la prueba larga.