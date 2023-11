Marini defiende su elección de neumático tras ser tercero en Qatar

Luca Marini apuntaba alto en Losail tras conquistar una pole estratosférica el sábado, presagiando un domingo increíble para él. Al final, fue Fabio Di Giannantonio quien subió a lo más alto del podio, pero el piloto del Mooney VR46 se mostró satisfecho con el fin de semana, en el que una vez más los neumáticos resultaron cruciales.

El piloto de Tavullia, de hecho, hizo una elección diferente a la de los pilotos que le rodeaban en la parrilla, montando un delantero blando. Si en un momento de la carrera parecía que era algo completamente erróneo, en meta resultó ser lo correcto. Y es que, al saber manejarlo bien, el italiano subió al tercer escalón del podio, sólo por detrás de Di Giannantonio y Pecco Bagnaia.

"La elección del blando se debió a que salía desde la pole", explicó Marini en Sky Sport Italia. "Suelo salir bastante bien y el objetivo era [quedarme] primero e intentar escaparme, esperando que Pecco y Jorge Martín se molestaran y [pudiera] abrir un pequeño hueco. En cambio, Pecco hizo una salida increíble, mi salida fue muy buena, pero Pecco estuvo impresionante. Hay que decir que tienen algunos dispositivos extra y él, con razón, los aprovechó al máximo".

"Detrás de Pecco mi neumático delantero se calentó muy rápido y saltó la alarma", reveló el hermano de Valentino Rossi. "Hoy había dos o tres grados más, así que he sufrido un poco en la salida. Intentaba no quedarme en el rebufo en la recta, tomar aire fresco para gestionar el neumático delantero y lo conseguí en todo momento, porque sabía que podía ir fuerte hasta el final. Es una pena que perdiera tanto tiempo con Alex Márquez y Brad Binder, porque perdimos cinco vueltas en las que hemos rodado muy despacio, pero cuando me libré de ellos, Pecco y Fabio ya se habían ido."

En una fase de "crisis" a mitad de carrera, Marini se vio inmerso en una lucha con el sudafricano y el español, que intentaron robarle el tercer puesto. Sin embargo, Marini demostró ser un gran estratega y logró sacar lo mejor de sus dos rivales una vez cruzada la línea de meta: "Vi que Brad y Alex estaban usando mucho las gomas. Desgraciadamente, en el MotoGP de hoy en día, cuando los de delante usan los neumáticos, tienes que elegir si usarlos más que ellos e intentar pasarles en dos vueltas o esperar cuatro o cinco giros y gestionarlo".

"Ellos los usan mucho, los calientan y en un momento determinado les pasas fácilmente. Pero yo tengo el problema de que si intento utilizar mucho el compuesto trasero, sufro más que los demás, se me cae antes. Preferí arreglármelas, sabía que la victoria se me escapaba, pero ya sentía que la había perdido antes, cuando Diggia me pasó y ya no pude seguirles el ritmo. Entonces se convirtió en una carrera en grupo, sabía que con el neumático blando sufriría en esa situación. Intenté esperar el momento adecuado y cuando vi a Brad y Alex en problemas, les pasé".

Sin embargo, Marini no se arrepiente de la elección que hizo y, si tuviera que volver atrás, repetiría la estrategia: "Si hubiera salido en segunda o tercera fila habría puesto el neumático duro, porque si hubiera esperado una carrera en grupo, alrededor de los 100 grados esa goma rinde mejor, en cambio con el blando tienes más problemas en frenada y todo se vuelve un poco más complicado. Pero mi plan era otro, no me arrepiento de mi elección, creo que fue correcta. Entiendo muy bien los neumáticos e intento sacarles el máximo partido. Si creo que el blando es el adecuado, intento adaptarme al neumático y hacer que funcione de la mejor manera".

"Si hubiera corrido con el duro no habría sido un problema, porque sé cómo cambiar mi estilo de pilotaje en función del compuesto. Si no hubiera confiado tanto en el rendimiento del blando, no habría hecho una elección diferente a la de los demás. Porque, como siempre digo, cuando haces algo diferente a los demás, normalmente te equivocas. Pero siempre hemos utilizado este blando desde el primer año con Michelin, en 2022 todos corrimos con él, por ejemplo", finalizó.