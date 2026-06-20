Bagnaia: "El neumático blando ha sido el correcto, pero había muchas vibraciones"

Pecco Bagnaia tenía sus esperanzas puestas en la República Checa. Después de sufrir en Hungría por la falta de adaptación de su estilo de pilotaje, el italiano esperaba que el trazado de Brno, mucho más propicio para él, le ayudara. Y así ha sido, y de qué manera. El piloto italiano volvió a probar este sábado las mieles del éxito, al imponerse en la carrera al sprint, siendo su primera victoria en el Mundial de MotoGP desde la prueba corta del GP de Malasia de 2025.

Y eso que Bagnaia, y Ducati, tomaron riesgos para la sprint. Tanto él como Marc Márquez fueron los únicos pilotos del Top 10 de la parrilla, junto a Diogo Moreira, que optaron por el neumático blando trasero junto al medio delantero. Un riesgo dadas las altísimas temperaturas en la pista checa, de casi 60 ºC en el asfalto, mientras que el resto de rivales optaron por montar la goma media trasera.

El plan del piamontés era el de atacar desde el inicio con ese extra que da el compuesto en los primeros compases, y así lo hizo. Le robó la pole a Ai Ogura y se colocó primero, y pasadas tres vueltas, logró un segundo de margen. A partir de ahí, pasó a gestionar. El neumático fue aguantando, pero en los giros finales se vio amenazado y atosigado por el japonés de Trackhouse y por Márquez, que venía por detrás con un buen ritmo, pese a llevar la misma estrategia. Pero Bagnaia se defendió a la perfección, no le tembló el pulso en ningún momento y se llevó su primera victoria en 2026.

Tras la carrera, Bagnaia empezó destacando en la realización internacional que su elección de neumático fue la acertada, a diferencia de otros días en los que también se la había jugado: "Por suerte, el blando trasero ha sido la elección correcta, a diferencia de Austin o de hace un par de carreras. Las dos primeras vueltas han marcado la diferencia. He abierto hueco, he empujado, porque no había mal agarre, pero la moto vibraba mucho de detrás. He tenido que controlarlo en las dos últimas vueltas. Espero que mañana salga igual de bien".

Posteriormente, ofreció más detalles de cómo vivió la carrera: "Afortunadamente no se me ha hecho larga la carrera. Cuando te encuentras bastante bien, pasa rápido. Sabía que con el neumático blando tenía que salir perfectamente, y que las tres primeras vueltas eran cruciales. Hemos hecho un buen trabajo. Sabía que Ogura, que ya estaba segundo en las primeras vueltas, iba a llegar. Y cuando me he puesto a un segundo, me he dicho que había que parar un poco, y que solamente tenía que tener un ritmo constante".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"De verdad que la goma trasera no ha tenido un gran bajón de agarre, pero sí muchas vibraciones, y me han molestado un poco. Pero por lo demás estoy bastante contento. Es una victoria que nos da muchas ganas de mañana, y tenemos que dar otro paso más adelante en la misma dirección en la que vamos hoy", siguió.

Cuestionado sobre por qué ahora sí está pudiendo conseguir mejores resultados, viniendo de tres podios consecutivos en domingo, Bagnaia contestó: "Trabajando con tranquilidad y no tocando mucho la configuración, en el test de Jerez dimos un gran paso adelante. Seguimos en esta dirección, y en Mugello dimos otro paso. Desde entonces, no hemos tocado nada más. Hungría fue un poco 'así así', porque son circuitos en los que me cuesta mucho, pero todo se está moviendo en la dirección correcta".

Por último, de cara a la carrera larga de mañana, Bagnaia es consciente de que será casi imposible repetir su estrategia de neumáticos: "Difícil. Seguro que la goma media trasera irá bien, lo hemos visto con Ogura. Ayer hicimos un buen trabajo con ella, dando 20 vueltas y rodando rápido hasta el final, y eso nos ayuda mucho de cara a imaginar el escenario de mañana. Pero tenemos que dar otro paso, porque las vibraciones estaban ahí ayer también, y tengo que mejorar un poco eso", cerró.

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