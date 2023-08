Bezzecchi: "Mi plan A es quedarme en el Mooney VR46"

Marco Bezzecchi, tras una gran actuación en la primera mitad de la temporada, aún no tiene firmada su renovación con el Mooney VR46, su actual equipo. Muchos son los rumores que le ubican en el Pramac, de compañero de Jorge Martín, ya que el italiano tiene claro que desea una moto oficial el año próximo.

"Como sabréis, mi Plan A de cara a 2024 es quedarme en el VR46. La Academy y mi representante están trabajando para encontrar la mejor solución para mí. Creo que en Barcelona ya podré estar en disposición de dar una información más precisa sobre la decisión final", comentaba el italiano en rueda de prensa.

Junto con sus planes de futuro, Bezzecchi también habló sobre el Gran Premio de Austria de este fin de semana, y alguna otra cuestión planteada por los periodistas allí presentes: "El Red Bull Ring es un circuito que me gusta mucho, y espero que el tiempo nos acompañe este fin de semana. Tengo muchas ganas de correr aquí".

"Es un circuito particular, mirándolo desde fuera parece fácil, pero para nada. Entre los distintos cambios de rasante los fuertes puntos de frenada, aunque a mí me gustan las frenadas fuertes, y es un punto donde destaca la Ducati. Por todo eso me gusta este circuito", continuó el joven piloto, que recordó el último gran premio. "La caída en Silverstone fue un fallo mío, porque no me moví lo suficiente. Sabemos como se comporta el rebufo con nuestras motos, y es algo que tengo que considerar a la hora de adelantar. Tengo que moverme más".

Ante unas declaraciones de Pol Espargaró sobre la dificultad de adelantar, y del espacio que se debía dejar a un piloto tras adelantarle, el italiano comentó: "Bloquear a alguien después de adelantarle es algo que creo que nadie nunca debería hacer, ya no por la aerodinámica, sino por seguridad de todos. Al final estamos compitiendo. Estoy de acuerdo pero hasta cierto punto".

"Este año voy más relajado en cuanto al campeonato se refiere, ya que no es mi objetivo principal ganarlo. Aunque si llego cerca hasta el final lo intentaré ganar, por supuesto", explicó. "Creo que entrenar con Pecco Bagnaia nos beneficia a ambos, ya que nos hace ir al límite para vencernos. Verle entrenar es importante porque trato de copiarle todo, de aprender de él, le pregunto todo, y en las carreras podemos compartir datos, así que me ayuda a mejorar".