Bagnaia: "Cometí errores que me sirvieron para saber los límites"

La temporada 2023 de MotoGP aterriza en Austria para disputar una nueva cita en la que Pecco Bagnaia se presenta como uno de los favoritos. El italiano es el líder destacado del mundial, y en esta gira veraniega por Europa espera ser constante para sentar las bases del que puede ser su segundo título de la categoría reina, uno que estará muy cerca si nadie es capaz de plantarle cara en esta segunda mitad de año.

El de Ducati sabe que no puede despistarse, porque en 2022 fue él quien protagonizó una increíble remontada para hacerse con la corona, y en la rueda de prensa en el circuito del Red Bull Ring reveló cómo aprendió de aquello: "Al principio de la temporada tuve dificultades, y necesitábamos ganar todas las carreras para recortar distancia con el líder. Este año, la moto iba fantástica, y empezamos con dos victorias en Portimao, aunque después es cierto que cometí errores, que me sirvieron para saber cuáles eran los límites de esta moto, con lo que he aprendido para ser perfecto en la carrera, y esa es la clave para tener un fin de semana relajado".

"Estoy disfrutando mucho de esta temporada. A veces, es cierto que debes ser consciente de que no puedes ganar siempre, y eso me ha costado reconocerlo, puedo decir que es un paso que tienes que tomar", dijo el italiano, quien ve a KTM y Aprilia como sus rivales más cercanos, aunque no deja de mirar al resto de motos de su fabricante.

Pecco Bagnaia estaba "contento" por estar en el Gran Premio de Austria, y espera un buen resultado: "Estoy contento por estar aquí [en Spielberg], es un buen trazado para nosotros, el año pasado fuimos competitivos, nos costó un poco con el agarre trasero, pero después nos sentimos mejor y fuimos más competitivos, así que veremos esta temporada".

"No será fácil porque hemos visto el paso adelante que ha dado KTM a nivel de frenada y aceleración, y Aprilia también, que han sido los que más han mejorado en las últimas dos carreras, con un podio una victoria", explicó el de Ducati. "Muchos pilotos se muestran competitivos de cara a la carrera, y las otras siete Ducati, así que veremos".

En la marca de Borgo Panigale saben lo que tienen que hacer con sus herramientas, y su piloto espera sacar beneficios cuando va a fondo en las rectas de Spielberg: "Sabemos perfectamente cuál es el potencial que tiene nuestra moto en la aceleración y en la recta, así que siempre es importante en ese sentido tratar de sacar el máximo de puntos en las situaciones que son más favorables, creo que podemos tener una ventaja en este circuito".

Cuando se le preguntó sobre la nueva norma de la presión de los neumáticos que comenzó en el Gran Premio de Gran Bretaña, el italiano piensa que han hecho un buen trabajo en su equipo: "En la primera carrera [la sprint], creo que fue una en la que los jefes de los mecánicos tenían bastante margen, y sinceramente, fue difícil pilotar en Silverstone, además de que hacía frío, así que veremos este fin de semana, en donde se esperan 30º C. Debemos conseguir cuadrarlo con nuestras motos, aunque han hecho una buena puesta a punto y se han preparado muy bien para esa medida, pero puede ser un poco al límite".

