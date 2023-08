Martín: "Espero ser competitivo, siempre lo he sido en Austria"

El trazado propiedad de Red Bull, en Austria, ha sido siempre propicio para los pilotos de Ducati, que han ganado hasta siete veces de las nueve que el campeonato ha llegado hasta aquí, y entre eso corredores destaca también el español Jorge Martín, segundo de la general y autor, en ese trazado, de su primera victoria en la clase reina además de una pole, al margen de buenos resultados en las clases de formación, donde nada tenía que ver la moto italiana.

"Este es uno de los mejores circuitos para mi, normalmente soy competitivo aquí y nunca se sabe, pero espero estar luchando delante también este fin de semana", explicó Martín este jueves en la previa del GP de Austria.

"Trataremos de volver a estar en la lucha por el podio, porque los dos fines de semana pasados no fueron buenos, se complicaron el sábado al no conseguir hacer una buena clasificación", admitió el madrileño.

Las características del trazado, corto y con muchas paradas y arrancadas, se ciñe al pilotaje del español: "Estas curvas de stop and go me van muy bien y soy muy competitivo en el T3, la temporada pasada tuve algunas dificultades, pero pude estar luchando por el podio, siento que es un circuito que siempre se nos da bien".

Un escenario propicio para olvidar los dos últimos fines de semana, en Assen y Silverstone, donde Martín no pudo pisar podio.

"No solo este fin de semana, son muchas carreras que quedan aún por delante, me siento rápido, no he sido lento en ningún momento este año y espero mantener esta consistencia el resto de la temporada", fue la valoración.

Por último, este fin de semana se espera calor en Spielberg y la nueva norma de la presión de los neumáticos puede meter en apuros a los pilotos.

"Tenemos que tener cuidado, en Silverstone fuimos a asegurar, pero tampoco esperaba ir último en la primera vuelta. Tenemos que ajustarlo al límite para poder tener una buena presión, pero sin pasar lo que marca le reglamento".