Quartararo: "Es la primera vez que lo que probamos no es ligeramente diferente"

Este lunes fue una jornada muy importante para Yamaha. Tal y como había adelantado Motorsport.com antes del Gran Premio de España, la casa de Iwata se iba a presentar este lunes con una M1 muy renovada y con bastantes novedades, para demostrar su trabajo y sus ganas de salir de la mala situación tras cerrar la renovación de Fabio Quartararo.

Y así fue. Desde la mañana, tanto el francés como su compañero de equipo, Alex Rins, pudieron contar con una moto con un nuevo chasis, un nuevo paquete aerodinámico -con un renovado alerón delantero de tres perfiles, diferencias en los flancos o un difusor- y novedades también en la electrónica.

Así es la nueva Yamaha: MotoGP Fotos: así es la nueva Yamaha para el test de Jerez de MotoGP

Con este nuevo prototipo, los dos pilotos de la fábrica de Iwata pudieron completar hasta 157 vueltas, con Rins finalizando 14º, a 6 décimas del mejor registro de Fabio Di Giannantonio, y Quartararo 18º, a un segundo. El 'Diablo' explicó posteriormente sus sensaciones con esta novedosa máquina, y aunque no se quiso mojar del todo sobre qué funcionaba y qué no, ya que las pruebas deben continuar, sí dejó claro que lo que testó tuvo un impacto en sus sensaciones, con piezas claramente diferentes, y no solo ligeramente.

"Es la primera vez que, cuando probamos algo nuevo, no es ligeramente diferente. El nuevo chasis que hemos probado es realmente diferente", empezó diciendo el galo. "En el pasado solíamos probar algo diferente, pero [los cambios lo eran sólo] un poco, y ahora para mí ha sido un cambio masivo sentir lo que hay nuevo en la moto".

"Para nosotros ha sido realmente un primer paso para ver dónde [está funcionando] bien, pero ahora tenemos que hacer otro test para verlo con claridad, y tener algunas ideas sobre lo que hacemos en la moto".

Posteriormente, entró más en detalles: "[Con el chasis] buscamos más giro, y estamos intentando encontrarlo. He visto una ligera mejora entrando en curva, pero no realmente en el giro, esun pequeño paso. Tengo un poco más de respuesta del tren delantero, eso es algo que me faltaba. Pero no es algo enorme. Es un poco mejor, pero nos falta mucho".

"Hemos probado muchas, muchas cosas. Un nuevo chasis, una nueva aerodinámica, un nuevo basculante, una nueva electrónica, especialmente. El motor es un motor de pruebas, así que es el mismo que [el motor de los grandes premios]. Ha sido difícil sacar conclusiones en este momento. Por supuesto, ahora tendremos que analizar los datos bien. Algunos aspectos son positivos, y algunas cosas no están funcionando, por desgracia. Pero tendremos más pruebas en Mugello después del GP de Francia, así que son cosas que podremos modificar y ver qué podemos mejorar", reveló.

Sin embargo, el #20 espera que Yamaha ya utilice algunas de estas novedades en el próximo Gran Premio de Francia (próxima cita del calendario, fin de semana del 12 de mayo), mientras sigue evaluando todo lo que se ha testado en España.

"Utilizaremos algunos elementos que hemos probado hoy, porque siempre es mejor probar en circuitos diferentes, y para Le Mans utilizaremos algunas cosas que no están mal. Será interesante ver en tres circuitos diferentes cuáles son mis sensaciones, sobre todo porque Le Mans y Mugello son muy distintos de Jerez", finalizó Quartararo.