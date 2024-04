Márquez: "Se lo que quiero y no solo tengo una opción"

Mientras todo se focaliza en el futuro de Marc Márquez vestido de rojo oficial Ducati la próxima temporada, el corredor de Gresini aseguró este lunes en Jerez que "cuando hay resultados las fábricas van contactando y ya ha habido conversaciones", dijo.

Márquez, que acabó con el quinto mejor tiempo y 72 vueltas a sus espaldas.

"El día ha ido bien, sobre todo porque me he sentido cómodo y rápido desde el principio. Pero de lo que más me he sentido satisfecho es de los comentarios. A diferencia de los test de Malasia y Qatar, que todo era más difuso porque no conocía la moto, hoy ha sido todo más directo y los comentarios precisos, con una salida tenía las cosas claras, nos ha permitido avanzar un poco y sentirme ahora incluso más cómodo con esta Ducati", resumió.

Ducati ha pedido durante la jornada tanto a Marc como a Alex Márquez hacer un poco de test rider y probar cosas. ¿Qué tipo de cosas?

"Hemos probado pequeños detalles que ya están probando los pilotos de fábrica, querían reconfirmar dos o tres cosas, por mi encantado, lógicamente. Lo más importante es que sin saber el comentario de ellos han sido muy similares a los míos. Son cosas de concepto, luego para el rendimiento hemos trabajado puesta a punto y Gigi Dall’Igna y todo su equipo también han estado muy atentos a todas esas cosas y eso es importante".

Marc insistió en que su adaptación a la GP23 está terminada.

"Lo fácil para mi seria decir que me estoy adaptando y necesito tiempo, pero como ya dije el jueves la adaptación ha terminado y ahora toca adaptar la moto a mi estilo de pilotaje. No voy diferente a los otros Ducati, solo ver dónde están. El técnico también ayuda cada vez más. Hemos mejorado hoy, pero en los test todos los pilotos van rápidos".

También dijo que el problema con los frenos lo ha solucionado.

"Probamos en el gran premio lo básico, no fue del todo perfecto en carrera, sobre todo detrás de otros pilotos, hoy en test me ha dado mejor sensación en la leva. No mejorará el tiempo, pero seré más constantes. Soy bastante especial frenando".

"Físicamente esta moto cansa menos, esto ayuda bastante. De las lesiones estoy bien".



Confesiones de Márquez sobre su futuro

Año de contrato, Ducati espera tomar decisiones en Mugello y hay tres pilotos para una plaza: Enea Bastianini, Jorge Martín y Marc Márquez, parece que es la partida de Dall’Igna.

"Lo importante es que los resultados van llegando, hasta ahora había velocidad pero no resultados, a ver si confirmamos en Le Mans, siempre lo he dicho, cuanto más rápido vayas en pista, más opciones. Lo importante es que el "el plan" me está saliendo bien y cuando hay resultados las fábricas van contactando y ya ha habido conversaciones", confesó.

El tema es si de aquí a Mugello le da tiempo para llegar habiendo demostrado que puedes estar en el equipo oficial Ducati.

"Mentalmente tengo bastante claro lo que quiero".

¿Depende de ti?

"Bueno, depende de todo en general, pero lo importante es que lo tengo claro y no solo tengo una opción", en referencia a que ya hay más de una fábrica, además de Ducati, que le quiere en su equipo oficial.