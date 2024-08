Quartararo: "Hemos conseguido salvar los muebles en Silverstone"

Fabio Quartararo no ofreció las mejores previsiones en el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. El piloto francés confesó que Yamaha estaba en esta pista peor de lo esperado, pese a que la marcha al parón veraniego fue especialmente positiva, sobre todo gracias a las buenas sensaciones que dejó el nuevo motor.

De esta forma, poco se esperaba de la casa de Iwata en Inglaterra, pero lo cierto es que el 'Diablo' salvó el domingo, completando un fin de semana en el que no estuvo a su lado Alex Rins, tras retirarse el viernes aún aquejado por su lesión. El sábado, en la carrera al sprint, el galo acabó undécimo, a menos de cuatro segundos de puntuar, mientras que en la prueba dominical terminó en el mismo puesto, pero esta vez le reportó cinco puntos que probablemente no esperaba de cara a la general.

Pese a salvar la papeleta, Quartararo sí destacó en 'Canal+ Francia' que fue una carrera complicada, pero que a pesar de todo se las arregló para sacar el máximo resultado posible, en una pista que no ha sido buena para la M1.

"Ha sido una carrera difícil", empezó diciendo el #20. "Creo que lo hemos dado todo, y que hemos hecho la mejor carrera posible. Este fin de semana teníamos una moto con más problemas en este circuito. Lo hemos dado todo, y hemos conseguido salvar los muebles con este resultado, y con una buena salida. Espero que en Austria vaya nos un poco mejor, sobre todo para intentar salir más adelante. Salir 18º no está muy bien".

Y es que Quartararo ya sabía que la posición de parrilla iba a ser lo más complejo de lograr. El viernes no pasó el corte de la Práctica y fue 16º, y el sábado el de Niza sólo pudo certificar una P18 en la Q1. Por eso, el galo no se mostró perplejo por ir mejor el domingo, algo que se repite con la Yamaha.

"Sorprendido, no. Sabemos que, en ritmo de carrera, la moto quizás un poco mejor. En cualquier caso, lo hemos dado todo y no nos vamos a rendir. Es duro mentalmente luchar en estas posiciones, pero hay que ser fuerte y aguantar, dar la mejor información al equipo e intentar volver lo más arriba posible".

Por último, el campeón de 2021 confesó que no pudo encontrar una mejora en la moto en comparación a la jornada del sábado: "No hemos podido encontrar nada. Desde la sprint de ayer, no hemos tocado la moto. En cuanto a sensaciones, hemos estado un poco mejor. Pudimos luchar con Maverick Viñales, con Jack Miller, y desafortunadamente Franco Morbidelli nos pasó al final, porque perdimos mucho tiempo con Jack", remachó.