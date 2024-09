Quartararo: "Probaremos algunas cosas ya en carrera, no hay tiempo que perder"

Fabio Quartararo y Yamaha afrontan semanas muy importantes en Misano, al igual que otras marcas. Los dos grandes premios que se disputarán en la pista italiana (el primero, el de San Marino de este fin de semana) y el test colectivo con todos los pilotos del próximo lunes 9 perfilarán de forma decisiva las motos para la próxima campaña de MotoGP, y las fábricas en crisis saben que se juegan mucho.

La casa de Iwata ya pudo probar en este mismo circuito hace unas semanas, después del GP de Austria. El galo ha confesado en su llegada al país transalpino que las sensaciones en cuanto a ritmo de carrera fueron buenas, todo lo contrario que a una vuelta, donde el trato de los neumáticos y su puesta a punto siguen siendo una tarea pendiente para la M1. Así, ese es el primer aspecto a mejorar de cara al fin de semana de carreras.

"Ya probamos aquí hace unas semanas. El test nos fue bastante bien, sobre todo en ritmo de carrera, pero el 'time attack' fue un desastre", empezó diciendo Quartararo a los medios este jueves en Misano. "Esperemos que la carrera, con más goma en pista, nos pueda ayudar. Pero en ritmo estaba especialmente contento. A una vuelta nos fue súper mal, no entendimos por qué, así que esperemos encontrar una solución este fin de semana".

"Especialmente en esta pista, los neumáticos nunca caen mucho. Incluso con 20 vueltas en la goma, todavía se puede conseguir un muy buen tiempo por vuelta, pero el combustible sí cae, por lo que tiene menos peso. En comparación con los rivales, cuando ponen un neumático nuevo, pueden dar un paso muy, muy grande, y nosotros no. Creo que depende de las pistas, pero en Aragón el ritmo era mucho mejor que el 'time attack'. En algunos circuitos pasa lo mismo, pero si clasificas 17º, no eres capaz de luchar por grandes posiciones. En algunos circuitos, nuestro potencial en carrera no es el que queremos, pero al menos es acabar en P8 o P9. Pero clasificándote 17º, solo puedes luchar por ser 13º o 14º", siguió detallando sobre la necesidad de mejorar los sábados.

Además, el 'Diablo' se extendió sobre cómo Yamaha debe mejorar a la hora de poner los neumáticos en la ventana de funcionamiento, sobre todo el compuesto trasero: "No hay contacto en el neumático trasero. Parece que o no está listo, o que está demasiado caliente. Nunca sabes lo que está pasando. Así que nunca llegas a esa ventana perfecta de funcionamiento, esa es mi sensación. La temperatura de la goma es buena, pero la sensación es es que el compuesto no está listo o que está demasiado caliente. Y diría que la goma no está lista solamente en la primera vuelta [en que sales a pista], sino que se extiende a tres vueltas. En general, aquí obtienes el tiempo por vuelta en el primer giro, o máximo en el segundo, pero no para nosotros".

Aunque el lunes será importante para Yamaha, Quartararo confesó que las pruebas para la fábrica nipona empezarán antes, ya en carrera: "Probaremos algunas cosas durante la carrera, porque no hay tiempo que perder, y el test siempre es diferente. En los tests siempre te sientes de manera distinta, siempre te encuentras mejor porque cada vez hay más goma en la pista, y nuestro punto débil es el agarre. Con mucha más goma en la pista, siempre nos sentiremos mejor. Así que la prueba real es la que hicimos hace dos semanas. No había tanta goma, así que fue genial.

Por último, el galo se refirió a la llegada de Paolo Pavesio como nuevo responsable de Yamaha en MotoGP, como sustituto de un Lin Jarvis que se jubilará al término de la presente campaña: "No me ha hecho ninguna promesa, todavía. Es el nuevo, así que mejor que no diga demasiado [entre risas]. Ya he hablado con él, internamente hace bastante tiempo que sabemos que Paolo ocuparía el puesto de Lin. Pero de momento solamente sabía su nombre, quién era, pero no hablé con él hasta Assen o Sachsenring. Fue bien. Será sólo un nuevo miembro, y creo que Lin ha hecho su trabajo perfectamente", finalizó.