Quartararo: "Creo que el reasfaltado de Phillip Island será bueno para la Yamaha"

Fabio Quartararo no cerró la primera parte de la gira asiática de MotoGP 2024 de la mejor manera. El piloto francés se encontraba con buenas sensaciones tras los grandes premios de Emilia Romagna (Misano 2) e Indonesia, pero Japón supuso más un jarro de agua fría que otra cosa.

La cita de Motegi confirmó que la Yamaha aún depende demasiado de las condiciones de la pista, como confirmó el campeón del mundo de 2021, claro en sus declaraciones. Y es que la M1 sigue teniendo como principal hándicap la falta de agarre, lo que hace que dependa más de cómo esté el asfalto (en lugares complicados como Mandalika, por consiguiente, encontró mejores sensaciones) que de sus propias prestaciones.

Precisamente, el estado de la pista puede jugar un papel clave este fin de semana en el Gran Premio de Australia. El circuito de Phillip Island ha sido reasfaltado, y el 'Diablo' piensa que es una circunstancia que puede ayudar a su máquina, que en los últimos años ha dejado de tener este lugar como favorable, como sí era en años anteriores, debido a la crisis de resultados.

"Está claro que Phillip Island no sigue siendo un buen circuito para la Yamaha", empezó diciendo. "El año pasado, para mí, fue uno de los peores sitios en los que estuvimos. Luego, lo reasfaltaron. La Superbike [la R1] era súper rápida [en la ronda que abrió la temporada 2024], y creo que será bueno para nosotros, porque el agarre parece mejor".

Pero pese a ello, Quartararo, que no tendrá a su disposición "nada nuevo, en realidad", y que buscará mejorar en "agarre, luego potencia, y después manejabilidad o electrónica", no piensa que en Phillip Island pueda olvidarse de los problemas y simplemente pilotar, en un trazado en el que las deficiencias de las MotoGP suelen notarse menos por sus características.

"La cosa es que, si no te preocupas por los problemas, nunca serás capaz de concentrarte. Para nosotros, es muy importante concentrarnos en lo que necesitamos y en lo que creo que tenemos que mejorar, así que siempre tenemos que pensar en nuestras preocupaciones", comentó.

Michelin lleva a Australia una construcción reforzada del neumático trasero, pero el #20 no tiene del todo claro que vaya a ser algo positivo para la M1: "Para ser sincero, no tengo ni idea de si me ayudará. [No creo] que sea algo bueno para nosotros, pero ya veremos. Tendremos que verlo mañana. No sé qué tiempo hará, pero será importante durante el fin de semana".

Por último, Quartararo se reafirmó en que Japón fue la carrera más representativa del nivel de la máquina en el anterior triplete de carreras: "Fue Motegi, porque nuestra moto depende demasiado de las condiciones de la pista. Si son buenas, podemos ser mucho más rápidos. Si son malas, la moto vuelve a la realidad, a la parte trasera de la tabla. No podemos depender de las condiciones de la pista, tenemos que depender de nuestra moto, y ya vimos en Japón que cuando eso pasa, hay muchos problemas. Remy Gardner y Alex Rins también sufrieron mucho, éramos últimos en la clasificación, así que es algo que tenemos que cambiar", finalizó.