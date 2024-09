Bastianini, "contento" tras el arranque en Indonesia y con poco a mejorar

Enea Bastianini quiere seguir dando guerra en lo que queda de temporada 2024 de MotoGP. El piloto italiano aún no está del todo descartado de la pelea por el título mundial (a falta de seis grandes premios, es tercero de la general a 59 puntos de Jorge Martín), y viene de ganar la última carrera, el GP de Emilia Romagna en Misano, tras su maniobra frente al español.

El de Ducati quiere mantener esa inercia en el Gran Premio de Indonesia que abre la gira asiática, y lo cierto es que ha empezado de manera inmejorable. Tras ser octavo en la FP1 con un 1:31.629, a casi un segundo del mejor registro de Franco Morbidelli, en la Práctica vespertina dio un golpe en la mesa hasta liderar la sesión con un tiempazo de 1:29.630, por 40 milésimas sobre Martín, y encabezando el póker de las cuatro GP24 que están en la parrilla.

Además, Bastianini exhibió un fantástico ritmo de carrera, junto al propio Martín, que le coloca entre los candidatos y favoritos para las dos carreras del fin de semana. Así, una vez que se bajó de la moto, no pudo ocultar su felicidad por su gran arranque en Lombok.

"Me siento bien. Estoy contento con el día", empezó diciendo el #23 antes de resumir su jornada. "Estoy feliz porque esta tarde hemos sido rápidos desde el principio, pero no ha sido fácil, porque la goma media trasera necesita 2 ó 3 vueltas para estar a punto, y antes tienes que arriesgar un poco. Pero aparte de eso, para el 'time attack' estaba preparado, y la moto también ha funcionado muy bien".

"Para mí, era importante intentar ir muy rápido con el primer neumático, y he hecho mi vuelta rápida con ese compuesto. Ahora tenemos que seguir trabajando y tratar de ver los datos, porque en el segundo sector por lo general pierdo tiempo cada vez, y para mañana tengo que ajustarlo un poco. Por lo demás, mañana será importante hacer la vuelta perfecta, porque hay muchos pilotos rápidos, estamos muy juntos... Todos lo hemos hecho muy bien".

Enea Bastianini, Ducati

Algo que preocupaba a los pilotos es cómo estaría la pista, a la que no se le da mucho uso, como a otros circuitos del Mundial. Pero Bastianini no notó muchas diferencias respecto al estado de 2023: "Era muy, muy similar. El año pasado la pista estaba un poco más sucia en la primera sesión, pero después estuvo muy bien".

Finalmente, el de Rimini explicó cómo se encontró con la Desmosedici en una sesión en la que varios pilotos tuvieron problemas con la parte delantera de sus motos: "He tenido dos sustos, especialmente con el segundo neumático. Pero muy, muy pequeños. He visto a algunos pilotos con el blando delantero, yo iba con el neumático duro. No sé cuál es mejor, porque hoy sólo he probado éste. Pero recuerdo que el año pasado hice la carrera con esa goma y fue bien", finalizó.