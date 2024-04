Di Giannantonio: "La mejor versión de mí mismo puede ganar carreras"

El inicio de temporada del equipo Pertamina Enduro VR46 no ha sido para nada tan explosivo como el de 2023, año en el que ya ganaron en la segunda carrera. Sin embargo, la escuadra lo está haciendo bien en una MotoGP muy competitiva, especialmente con Fabio Di Giannantonio, que parece estar adaptándose bien a su nuevo box.

Un problema técnico le lastró en la carrera al sprint de Austin, pero el romano terminó el Gran Premio de las Américas con una sonrisa, porque en la prueba larga del domingo cruzó la línea de meta en sexta posición, justo por detrás del quinteto que luchó por la victoria y el podio.

Una complicada primera curva obligó al italiano a llevar a cabo una pequeña remontada, para terminar a dos segundos y medio del quinto, Pecco Bagnaia. Sin embargo, en la segunda mitad de la carrera principal, mostró un ritmo muy bueno que muy probablemente le habría permitido luchar por la victoria, si no hubiera tenido problemas en la curva 1.

"Estoy muy contento, porque el domingo por la mañana no estaba muy convencido con las sensaciones, así que llegué a la carrera pensando en darlo todo y ver qué podía hacer", empezó Di Giannantonio. "Luego, realmente, en carrera me sentí muy bien porque la salida fue buena, la primera curva no tanto, pero hice un par de adelantamientos a algunos rezagados, como Jack Miller y Franco Morbidelli".

"Me divertí. Luego me he recuperado y he ido muy rápido, tenía un buen ritmo, pero no era suficiente para luchar con los pilotos de cabeza. Pero nos estamos acercando, y también con el equipo nos estamos conociendo cada vez más, así que estoy contento", continuó.

Fabio Di Giannantonio

El domingo ahuyentó así para 'Diggia' los problemas de un sábado que terminó antes de tiempo, cuando se vio obligado a abandonar en la sprint. Las carreras cortas son su tarea pendiente este año, ya que aún no ha terminado ninguna. "Creo que he dado un total de cinco vueltas en las tres sprints, así que no es un gran comienzo. Pero viniendo de una situación en la que no tengo datos sobre las carreras cortas, siempre es difícil preparar una buena carrera con el nivel actual en MotoGP".

En este inicio de temporada, el transalpino parece claramente más cómodo que su compañero de equipo. Podríamos decir que casi contra todo pronóstico, si nos fijamos en cómo empezó el 2023 de Marco Bezzecchi, que llegó a liderar el campeonato, por el que luchó hasta la gira asiática. Sin embargo, el #49 prefiere no comparaese con su compañero de garaje, centrándose más en mejorar como piloto, incluso hablando con 'Bez'.

"Estoy centrado en intentar ser el mejor Diggia que puedo ser", mantuvo con firmeza cuando se le preguntó si se siente cómodo con su compañero de equipo y si se compara con él. "Creo que la mejor versión de mí mismo puede ganar carreras. Sinceramente, con Bezzecchi hablamos mucho, compartimos comentarios. Trabajamos juntos. Pensar en batir a mi compañero de equipo no es mi prioridad en este momento", finalizó.