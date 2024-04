Bastianini: "Lo que todavía me falta es un poco de explosividad"

Enea Bastianini sigue su camino en esta temporada 2024 de MotoGP. El italiano ha decidido empezar el año con una filosofía de ir dando pequeños pasos, que de momento le tiene como segundo clasificado en el Mundial tras las tres primeras citas. Así, salió de Austin con un tercer puesto, su segundo podio dominical consecutivo tras el de Portimao, para recortar la distancia con Jorge Martín en la general hasta los 21 puntos.

El Gran Premio de las Américas no fue fácil para el de Rimini, ya que tras una excelente salida cometió un error que le retrasó en el pelotón. Sin embargo, luego salieron a relucir sus excelentes dotes de pilotaje, que le permitieron superar primero a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, y después a Martín, logrando acabar como el mejor de los pilotos de Ducati en la pista estadounidense.

Delante de él, Maverick Viñales con la Aprilia y Pedro Acosta con la KTM, que habían acertado con la elección del neumático medio trasero, estaban ya demasiado lejos. En cualquier caso, el balance del domingo fue bastante positivo, aparentemente, para la 'Bestia'.

"Salí para intentar hacer una buena primera parte de carrera, pero querer ponerme en cabeza enseguida lo ha comprometido todo, porque he perdido posiciones", empezó diciendo Bastianini sobre su estrategia. "Luego, me ha costado un poco estar delante, con tantas motos, pero la segunda parte de la carrera es siempre mi punto fuerte. Ahí es donde puedo expresarme al 100%, así que he podido remontar. Me hubiera gustado ganar, pero creo que podemos estar contentos con este podio".

Enea Bastianini, delante de Jorge Martín

Aunque parece que todavía le falta algo para luchar por la victoria, el piloto transalpino está recuperando poco a poco su competitividad: "Creo que hemos trabajado muy bien a principios de año, porque nuestra base es buena para hacerlo bien más o menos en todas partes. Lo que todavía me falta es un poco de explosividad. Intentaré compensarlo lo antes posible, porque sobre todo en las sprints me cuesta un poco más que a los demás. Veremos lo que nos depara el futuro, pero me siento preparado".

Es innegable, por otra parte, que a Bastianini le va mejor el cambio que ha hecho Ducati entre la GP23 y la GP24: "El motor y el chasis se han revisado un poco, y esto me ayuda a sujetar un poco más los frenos, algo que no podía hacer con la moto de 2023. Digamos que faltaba uno de mis puntos fuertes. Con la GP24 volvemos a estar en el buen camino, aunque obviamente todavía podemos mejorar. Como he dicho, la base funciona en todos los circuitos, porque somos rápidos desde el principio, así que estoy contento".

Por último, el #23 no ocultó que la carrera larga de Austin le costó mucho físicamente: "Es una de las carreras más duras, si no la peor del año, porque es un circuito muy físico. Digamos que estoy bastante cansado, y Acosta también. No ha sido fácil para ninguno de los dos, pero Maverick obviamente ha tenido más. Aunque físicamente he aguantado bien, así que puedo estar contento con mi trabajo", finalizó.