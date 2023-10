Bezzecchi reconoce que le faltan "dos o tres décimas" de ritmo en Tailandia

Marco Bezzecchi llegó a Tailandia con ganas de probarse, especialmente en lo referente a su lesión. El italiano arrastró las consecuencias de su fractura de clavícula derecha en Indonesia, por el dolor propiamente dicho, y en Australia, especialmente por la fatiga acumulada.

Así, en Buriram su objetivo principal y prioritario era superar el corte y meterse en la Q2, algo que consiguió. El piloto del Mooney VR46 finalizó sexto el segundo ensayo libre de la jornada del viernes, con un crono de 1:30.034 que le dejó a apenas 2 décimas del mejor registro, de Jorge Martín, justo por detrás de su compañero de equipo, Luca Marini, y por delante de Pecco Bagnaia.

Al término de la jornada, Bezzecchi destacó que se encontró mejor que recientemente con el brazo, y que pudo cuadrar un buen día, especialmente por un arriesgado cambio en el 'setting'. Sin embargo, las buenas noticias se ciñen especialmente al ámbito de una vuelta cronometrada, ya que en cuanto a ritmo de carrera reconoció que aún le quedan algunas décimas por encontrar.

"No ha ido mal. Esta mañana tuve que gestionar un poco todo, porque no quería estresar mucho el hombro", empezó diciendo el #72. "Empecé con cuidado. Luego fue difícil mejorar con el neumático usado, pero por la tarde fue mucho mejor, encontramos algo en la moto que me permitió pilotar mejor".

"Todavía en el ritmo de carrera tenemos que encontrar dos o tres décimas, tengo que ser sincero. Pero fui muy rápido en el 'time attack'. Por desgracia me encontré con la bandera amarilla de Jorge, si no, probablemente podría haber sido primero. Pero el objetivo era pasar a la Q2", siguió.

Después, se explayó un poco en lo referente al cambio de reglaje: "Hice dos tandas, y después hicimos un cambio arriesgado para el 'time attack', y me sentí mucho, mucho mejor. Tengo curiosidad por probarlo con neumático usado, para ver cómo me siento. Pero hasta ese momento estaba sufriendo con el agarre y con la tracción, sobre todo al final del segundo sector y en el tercero. Después, con el nuevo neumático y con la modificación mejoramos, pero la goma media ayuda".

"Es difícil encontrar un setting [con la lesión] porque no puedo empujar en cada vuelta, tengo que hacer tandas cortas. Pilotar así es más difícil que encontrar el reglaje perfecto, pero no estoy mal. El brazo está mejor. Tenía dolor en el cuelo, en las frenadas fuertes", siguió sobre su estado físico, antes de finalizar diciendo que, si las condiciones en carrera no son malas, el neumático medio podría ser una buena opción en un circuito de Chang que está destacando por su poco agarre.