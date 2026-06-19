Alex Márquez y Raúl Fernández reciben luz verde para seguir adelante en Brno

Grandes noticias para Alex Márquez y Raúl Fernández tras el arranque del Gran Premio de la República Checa de MotoGP. Después de disputar la primera sesión de entrenamientos libres de manera satisfactoria en Brno, ambos pilotos han recibido el 'apto' médico por parte del equipo comandado por el Doctor Ángel Charte para seguir adelante y completar todo el fin de semana de carreras, aunque los controles para Márquez serán más exhaustivos. Aunque Alex ha podido completar los Libres 1, el #73 irá sometiéndose a controles durante cada sesión, especialmente en la Práctica y en la FP2 de mañana, tras lo cual se decidirá si su 'apto' es definitivo para la clasificación y las dos carreras.

Cabe recordar que tanto el corredor de Gresini como el de Trackhouse habían recibido un visto bueno provisional, para probarse de primeras en la FP1 de esta mañana en la pista checa. Pero, después de la sesión, debían someterse a nuevos controles médicos para verificar que su estado físico era lo suficientemente bueno como para seguir compitiendo.

Por un lado, Alex Márquez ha vuelto este fin de semana a la acción tras el grave accidente que sufrió en el GP de Catalunya, al impactar contra la KTM de Pedro Acosta cuando ésta se quedó parada de manera inesperada por un problema técnico. El menor de los Márquez Alentà salió volando, impactando contra las protecciones del Circuit, y sufrió una fractura de clavícula, de la que fue operado ese mismo domingo, y en la vértebra cervical C7, que es la que ha concentrado gran parte de su recuperación, y lo que preocupaba de cara a completar todo el gran premio en Brno.

En el camino, el #73 se ha perdido las citas de Mugello, donde fue sustituido por Michele Pirro, probador de Ducati, y de Hungría, donde Iker Lecuona, corredor de la marca en el Mundial de Superbikes, se subió a su moto de manera muy satisfactoria.

El caso de Raúl Fernández es completamente diferente. El piloto madrileño no estaba aquejado de ningún problema físico hasta esta semana, cuando empezó a sufrir un episodio de apendicitis aguda, el martes por la noche. Según explicó su jefe, Davide Brivio, cabía la posibilidad de que le tuvieran que operar y de que incluso se perdiera el GP, pero tras unas pruebas en el hospital y reposo absoluto, se empezó a comprobar que la inflamación en la zona estaba bajando, lo que le permitió salir a la sesión de Libres 1 con normalidad.

De hecho, la actuación del de San Martín de la Vega en los primeros entrenos fue más que satisfactoria. Pese a su problema, Fernández se coló en la tercera posición de la tabla de tiempos, con un crono de 1:53.513, que le dejó a 210 milésimas del mejor registro conseguido por Marc Márquez.

Algo más le ha costado a Alex Márquez, que finalizó la sesión en 18ª posición, con un crono de 1:54.519, a más de un segundo de lo logrado por su hermano mayor. Pese a todo, el ilerdense ha recibido el 'apto' médico, como el madrileño, y ambos saltarán a pista en la Práctica de este viernes. Eso sí, en el caso de Alex Márquez, mantiene algunos dolores musculares, por lo que, pese a su 'apto', será chequeado y controlado por el doctor Charte después de cada sesión del fin de semana, teniendo que tomarse una decisión definitiva sobre su continuidad antes de la clasificación del sábado.